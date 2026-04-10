La gestora de residuos de Soria estafó durante meses a la empresa denunciante

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Alteraban el pesaje de los materiales y cobraban más de lo debido, y así durante casi un año, lo que eleva la estafa a unos 100.000 euros. La cantidad en la que tiene que indemnizar Gestión de Residuos de Construcción a Soria Natural, que de hecho ya se ha materializado, según indicaron fuentes judiciales, por el delito de estafa reconocido por el acusado y responsable de la empresa de residuos.

Ayer se formalizó en la Audiencia Provincial de Soria, el acuerdo judicial entre las partes, que ya se alcanzó en fase de instrucción, y que cierra así el caso. Aunque en un principio se pensó, en fase de investigación, que podría haber más empresas afectadas, solo se ha producido una denuncia y es, a partir de ahí, cuando se destapa el caso que motivó, hace dos semanas, la detención de responsables de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria. En las labores de vigilancia sobre el vertedero de la localidad de Golmayo, la policía judicial detectó que estaban llegando vertidos sanitarios y vinculó las dos causas.

El acusado de estafa reconoció los hechos y por eso ayer ya quedó definitivamente cerrado el caso de la estafa de residuos, aceptando el procesado una pena de seis meses de prisión, que no tendrá que cumplir por ser menor a dos años, así como 720 euros de multa –cuatro meses a razón de seis euros diarios–.

En concepto de responsabilidad civil, se hace cargo la empresa para la que trabaja el acusado, que ya se ha abonado, y que se eleva a 100.000 euros, la cifra estimada que se estafó durante los meses hasta que se produjo la detención del responsable.

Fue a finales del mes de mayo del pasado año cuando la Guardia Civil detuvo al acusado por un caso de estafa tras la operación desarrollada en una empresa de Soria dedicada a residuos de construcción, ubicada en el polígono de Carbonera de Frentes. Hay que tener en cuenta que dicha gestora de residuos realizaba varios viajes a la semana desde Soria Natural hasta la planta de tratamiento, por lo que eran numerosas las actuaciones en las que se detectó la estafa.

Fue un camionero de la empresa denunciante la que detectó que se estaban produciendo irregularidades en el pesaje del material, lo que llevó a la mercantil a investigar inicialmente lo que estaba ocurriendo, hasta que la comprobación de que había un exceso de peso que no era real llevó a la mercantil a acudir a los tribunales, según indican fuentes cercanas al caso, constatando así la investigación judicial que se estaba produciendo un delito, como acabó reconociendo el investigado. Dicha conformidad es lo que ha hecho que no se llegara a juicio en la Audiencia Provincial de Soria.