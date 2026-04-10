Una escultura a La Saca de Soria para subirse y fotografiarse

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Subirse, fotografiarse, acariciar los toros... El objetivo es que sea una escultura homenaje a La Saca de Soria con la que la gente "pueda accionar". Situada a pie de calle, en el alto del paseo del Espolón, y con 14 metros de largo, va a ser "algo fantástico para Soria", destacó Ricardo González, uno de los artistas encargados de realizarla, junto con Pablo Bárez y César Antón, que esta mañana presentaron el proyecto con el alcalde de Soria, Carlos Martínez, pues la junta de Gobierno le dio la aprobación definitiva. Lo hicieron junto a la maqueta, en el Palacio de la Audiencia, donde sorianos y visitantes ya pueden ver cómo será la obra.

Para el resultado final habrá que esperar un máximo de 21 meses, plazo estipulado, si bien, los autores confían en que sea antes. Aunque "no es fácil" que para La Saca de 2027, como proponía el alcalde. "No depende ya del modelado ni de la realización, sino de la fundición, por eso estamos pensando en hacerlo en dos fundiciones", planteó.

Será un diseño con una docena de piezas, todas en bronce, de 5.000 kilogramos en su conjunto, "muy realista y vanguardista", donde lo más difícil será dar forma a las texturas, pensando sobre todo en los músculos de los animales. "Lo que pretendemos es que sea accesible al público. Así como el de San Fermín está encima de una peana, consideramos, y lo hemos debatido mucho, que lo vamos a situar a pie de calle, aunque una vez que esté terminada, volveremos a seguir hablando del tema", indicó González, ya que esta accesibilidad plantea ciertos condicionantes, como los cuernos que no deben suponer un peligro. "Todo eso lo vamos a llevar a buen término, porque ya tenemos muchísima experiencia en trabajos de este estilo", recalcó el artista, que realizó también el Belén monumental de la Plaza del Ayuntamiento de Logroño, que llegó a tener 2.000 metros.

Martínez recordó que el proyecto de La Saca es de hace dos años, y agradeció a los autores "la paciencia" con los tiempos administrativos y la búsqueda de financiación, los 600.000 euros en que se ha adjudicado.

El artista reconoció que "siempre va a haber alguien que va a decir, ¿y por qué no se lo gastan en aceras? ¿en el colegio? Yo creo que todo es necesario y hay que entenderlo", apreció González, quien se confesó antitaurino: "Pero esto es otra cosa. Creo que merece la pena dejar esa representación. Pase luego lo que pase con los toros, esto se quedará miles de años en El Espolón y será una referencia". "También son ateo e hice el Belén de Logroño", añadió.