La nieve en Soria deja un aviso en la zona norte en pleno mes de abril

Mapa con el aviso amarillo de la Aemet por nieve en el norte de Soria desde la tarde del sábado.HDS

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Leerlo en un viernes de manga corta puede resultar chocante, pero el tercio norte de la provincia estará en aviso amarillo por nieve en Soria a determinadas horas de este sábado y del domingo. El desplome de las temperaturas máximas avanzado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se ha matizado conforme se acercaban las fechas, pero no lo suficiente como para evitar un paréntesis en la primavera soriana.

Para este viernes se esperan temperatura primaverales y altas, con hasta 28 grados en Soria capital y El Burgo de Osma y 29 en Almazán como máximas. El viento llegará del sur antes de calmarse y el sol se alternará con alguna nube.

El sábado comienza el gran cambio, con las mínimas ya cerca de la helada y siete grados menos en las temperaturas máximas según la Aemet. La mañana estará nublada pero con pocos visos de lluvia, las precipitaciones serán más probables desde el mediodía... y a media tarde, nieve puntual.

El aviso de Meteorología afectará al tercio norte de la provincia, a la zona del Sistema Ibérico comprendida desde la capital 'hacia arriba'. El aviso por nevada va desde las 18.00 horas hasta la medianoche con acumulaciones de hasta 5 centímetros de nieve en 24 horas. "La cota de nieve puede bajar hasta los 900 o 1.000 metros aunque las acumulaciones se esperan por encima de 1.200 o 1.300 metros", señala la propia Aemet. "Continúa al día siguiente".

Y así es. Desde el comienzo del domingo hasta sus 6.00 horas la parte norte de Soria sigue teñida de amarillo por el aviso por nieve con las mismas previsiones de espesores y altitudes de la jornada precedente. Las temperaturas mínimas se mantendrán, pero las máximas confirmarán su desplome y serán pocos los puntos de la provincia que lleguen a ver los 10 grados en los momentos más cálidos del día.

El aviso también está activo en las zonas de Pinares de Burgos y el sur de La Rioja, por lo que habrá que tener cuidado en los desplazamientos por carretera en la noche del sábado al domingo, siendo además fin de semana.

Ya desde el lunes comenzará una ligera recuperación en dos frentes. Por un lado desciende la posibilidad de precipitaciones, así que la lluvia y la nieve deberían ser más escasas; por otro, las temperaturas máximas irán subiendo paulatinamente y para el miércoles Soria debería volver a ver los 20 grados, saliendo de este coletazo invernal tan puntual.