Una herida en un accidente de tráfico en Almenar al salirse de la carretera

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Una mujer "de mediana edad" ha resultado herida este viernes en la provincia de Soria en un accidente de tráfico por salida de la vía. Según han informado fuentes de la central de emergencias 112 Castilla y León, se han desplazado al lugar tanto Guardia Civil como personal sanitario.

Los hechos han tenido lugar a las 13.26 horas en el kilómetro 317 de la N-234, en su vertiente que une Soria con Zaragoza por Calatayud, dentro del término municipal de Almenar.

Al parecer, el turismo en el que viajaba se había salido de la vía y se encontraba herida aunque consciente. Para atenderla se ha dado aviso tanto a la Guardia Civil de Tráfico de Soria como a Emergencias Sanitarias del Sacyl, desde donde se ha desplazado una ambulancia.