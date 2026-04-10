Fotos: Gala solidaria 'Vamos a dar el cante' de Asovica

El Palacio de la Audiencia de Soria se vistió de gala para llenar dos veces sus butacas en la novena edición de la
Gala Solidaria “Vamos a Dar el Cante” a beneficio de la Fundación de Ayuda al Discapacitado y Enfermo Psíquico de Soria (Fadess) de Asovica, temas de los 80 y 90 interpretados con maestría y salero por diversos cantantes aficionados y alumnos de la escuela de Susana Torre, así como otros nombres de diversos sectores: Samuel Moreno, Pablo del Campo, María Ayuso, Raquel de la Merced, Alba Valero y Laura Mirto, Pamela y Silvia, Zoe, Yago Benavides etc...
También participaron algunos habituales en las galas como la delegada de la Junta,
Yolanda de Gregorio y el presidente del PP provincial, Benito Serrano, para cantar el éxito de Amistades peligrosas Estoy por ti. También destacó la actuación de Miguel Latorre y el diputado José Peñalba, con Anduriña, de Juan y Junior. Quiero abrazarte tanto, cantó el empresario Samuel Moreno, y los sacerdotes padre Ángel y padre Toño optaron por Tu enemigo. El tema de Hombres G 'Me duele la cara' es el que eligió el equipo de rugby de Ingenieros.
Un acto lleno de diversión y talento MARIO TEJEDOR
9ª Gala Vamos a dar el cante organizada por Asovica
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