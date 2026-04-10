Fotos: Gala solidaria 'Vamos a dar el cante' de Asovica

Un acto lleno de diversión y talentoMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El Palacio de la Audiencia de Soria se vistió de gala para llenar dos veces sus butacas en la novena edición de la Gala Solidaria “Vamos a Dar el Cante” a beneficio de la Fundación de Ayuda al Discapacitado y Enfermo Psíquico de Soria (Fadess) de Asovica, temas de los 80 y 90 interpretados con maestría y salero por diversos cantantes aficionados y alumnos de la escuela de Susana Torre, así como otros nombres de diversos sectores: Samuel Moreno, Pablo del Campo, María Ayuso, Raquel de la Merced, Alba Valero y Laura Mirto, Pamela y Silvia, Zoe, Yago Benavides etc...

También participaron algunos habituales en las galas como la delegada de la Junta, Yolanda de Gregorio y el presidente del PP provincial, Benito Serrano, para cantar el éxito de Amistades peligrosas Estoy por ti. También destacó la actuación de Miguel Latorre y el diputado José Peñalba, con Anduriña, de Juan y Junior. Quiero abrazarte tanto, cantó el empresario Samuel Moreno, y los sacerdotes padre Ángel y padre Toño optaron por Tu enemigo. El tema de Hombres G 'Me duele la cara' es el que eligió el equipo de rugby de Ingenieros.

Un acto divertido y lleno de entusiasmo para seguir impulsando programas que promuevan el bienestar, protección, asistencia y reinserción social y laboral de las personas con problemas de salud mental.