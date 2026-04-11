Nuevo intento para las escaleras mecánicas del Calaverón, ahora sin cubierta

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Segundo intento para ejecutar las escaleras mecánicas que mejorarán notablemente la accesibilidad del barrio del Calaverón. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Soria, la última presidida por el alcalde, Carlos Martínez, que el martes se incorporará como procurador en las Cortes de Castilla y León, aprobaron la licitación de la obra por 1,1 millones de euros, 300.000 euros más que la anterior que resultó desierta.

Las modificaciones no sólo llegan con el precio, también con las exigencias del proyecto puesto que se suprime la cubierta prevista inicialmente. Se salvan además dificultades con la obra civil, cuyo coste había echado para atrás las posibles ofertas. La licitación impulsada ayer se refiere al primer tramo de los tres previstos con escaleras mecánicas, en esa ocasión, las más próximas a la Cámara de Comercio.

El alcalde recalcó que se trata de una actuación clave para la accesibilidad del barrio del Calaverón con el resto, «que gracias a las subvenciones va a poder mejorar la conectividad».

Martínez se refirió a la última junta de Gobierno que preside antes de su cese como regidor, en la que quiso dejar «rematados» aspectos pendientes, como adjudicaciones de obras, «disfrutando hasta el último minuto de la gestión de la ciudad, y del equipo de Gobierno al que tengo que agradecer tantas cosas», afirmó. Así, destacó la aprobación de un nuevo paquete de inversiones que roza los tres millones entre adjudicaciones, licitaciones y certificaciones, y que, recordó, consolida la apuesta municipal por la mejora urbana, la accesibilidad entre barrios y el impulso económico local. Subrayó que estas actuaciones responden a una «marca de la casa» basada en la inversión continuada en la ciudad.

El Ayuntamiento dio luz verde a tres destacados contratos de obra destinados a la reparación de infraestructuras afectadas por fenómenos meteorológicos, con financiación mayoritaria del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. En este bloque destaca la adjudicación de las obras de pavimentación en el casco histórico, en concreto en la calle Zapatería, Plaza Fuente Cabrejas y calle Real, a la unión temporal de empresas Construcciones Beltrán Moñux, Nivelaciones y Desmontes Esama, y Áridos y Excavaciones Ciria, por un importe de 700.500 euros. El alcalde señaló que con esta intervención se culmina ya la renovación de toda la pavimentación del casco viejo de la ciudad.

Asimismo, se entregó a Construcciones Beltrán Moñux la reparación de daños en calzadas de distintas vías públicas por 281.000 euros, mientras que Indesfor Soria ejecutará el acondicionamiento de las sendas en las márgenes del río Duero por 87.300 euros.

En cuanto a las actuaciones en el Duero, Martínez avanzó que ya se está elaborando el proyecto para la nueva pasarela retirada recientemente, que fue dañada por la borrasca en octubre de 2024.

Por otro lado, la Junta de Gobierno aprobó nuevas certificaciones de las obras de ampliación del aparcamiento disuasorio y pacificación de la calle Doctrina por un importe de 197.340, actuación financiada con fondos europeos NextGenerationEU.

Y también dio el visto bueno a las certificaciones del futuro Centro de Artesanos en el Mercado Municipal, por 69.000 euros, dentro del proceso de adecuación de este nuevo espacio.