Luis de Guindos: «Las ayudas por la guerra deben ser específicas y temporales»

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, visitó este viernes Soria, para participar en el Encuentro de Empresarios del Club Cámara de la mano de la Cámara de Comercio e Industria en un evento que reunió a agentes económicos, sociales y políticos en el Parador Antonio Machado de la capital para analizar la evolución económica en un contexto marcado por la inestabilidad geopolítica actual.

La cita contó con la presentación del presidente cameral, Alberto Santamaría, y con el director de Heraldo Diario de Soria, Félix Villalba, como conductor de la sesión de preguntas posterior a la intervención del ex ministro de Economía en el gobierno de Mariano Rajoy.

De Guindos se centró en la situación económica actual, en la política monetaria y en la liquidez de los mercados. En este contexto, y con el foco de la guerra en Irán, el vicepresidente del BCE, aseguró que hay que apostar por los sectores productivos españoles que están afectados por este escenario nombrando los sectores «energéticos, del transporte, petroquímico o fertilizantes como los más vulnerables al ser los más sensibles al precio de la energía».

Desde el BCE «analizamos las consecuencias de un shock energético» poniendo sobre la mesa medidas «como incrementar las ayudas a estos sectores o reducir impuestos». Sin embargo, De Guindos dejó claro que estas ayudas «tienen que ser específicas, no generales ni indiscriminadas, centradas en los colectivos que más sufren y temporales». Y es que, estas medidas, «tienen coste desde el punto de vista de la política fiscal». Por ello, continuó, «hay que ayudar, pero teniendo en cuenta que no todo el mundo está igual ante un shock como este. Así que si los precios revierten, las ayudas también deben revertir».

Otra de las cuestiones que ha tratado, a consecuencia de la guerra de Ucrania y de Irán es, precisamente, el coste en Defensa. Así, aseguró que «ante los desafíos actuales debe incrementarse el gasto en Defensa pasando del 2% al 3,5% del PIB». Luis de Guindos apuntó que «el mundo que hemos conocido desde la caída del Muro de Berlín e, incluso desde el final de la II Guerra Mundial, está cambiando. Las relaciones internacionales estaban basadas en reglas pero ahora parece que funciona el poder del más fuerte por lo que Europa debe dar un cambio importante en el ámbito de defensa».

En el foco, tanto la invasión de Ucrania por parte de Putin como la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. De Guindos subrayó que «el apoyo que Estados Unidos, que siempre se ha ocupado de Europa, está desapareciendo generando una circunstancia nueva ya que antes Europa se encontraba bajo el paraguas de Estados Unidos. Un paraguas que se está cerrando lo que nos lleva a la importancia de incrementar el gasto en defensa. Un incremento que hay que hacer de forma coordinada». En su opinión: «La única forma de sobrevivir en este nuevo mundo es una mayor cooperación entre los países europeos, sino Europa caerá en la irrelevancia». Así, repitió, «la Defensa es la prioridad absoluta en Europa ante la amenaza rusa y la menor cobertura de Estados Unidos». Sin olvidar otro riesgo que citó: «La división política en Europa».

Con todo este escenario internacional, al BCE, puntualizó su vicepresidente, «no le preocupa el impacto inflacionista, no se puede evitar que tenga lugar. Es un efecto de una vez. Pero sí nos preocupan los efectos de segunda ronda, que sería una propagación en forma de espiral de la inflación a través de la economía» aunque precisó que, por el momento, las expectativas de inflación se mantienen «relativamente contenidas y ancladas» en torno al objetivo de estabilidad de precios. De Guindos explicó que «el conflicto cambia día a día» y se tratarán estas consecuencias en una próxima reunión que el BCE celebrará a finales de este mes marcada por la guerra de Irán y la apertura o no del estrecho de Ormuz.

El vicepresidente del BCE explicó que la entidad «está trabajando generando dos escenarios alternativos, adverso y severo marcados por la intensidad del efecto negativo derivado de la guerra». En este punto y respecto a la política monetaria, De Guindos explicó que «no se puede hacer nada para evitar un primer impacto inflacionista al crecer los precios del petróleo y del gas». Es el llamado ‘shock inflacionista’. Pero sí hay que calibrar «los efectos de segunda ronda y, sobre ellos, tomar decisiones».

En lo que se refiere a la liquidez, «la situación es buena pero siempre hay riesgos». Además, «el conflicto ha provocado un ajuste o corrección del dólar, las bolsas y los mercados de riesgo. Pero se ha realizado de forma ordenada, sin tensiones de liquidez». Todo ello lleva a una situación en los mercados «de estabilidad, sin problemas de estrés de liquidez».

De Guindos también se refirió a los denominados ‘no bancos’, que incluyen compañías de seguros, fondos de inversión y el crédito privado explicando que «son fondos de inversión que invierten dando préstamos alternativos a la banca. Son competidores pero también son clientes aunque no tienen las reglas que tienen los bancos». Al respecto, explicó que este ámbito ha crecido de forma significativa, con elevados niveles de apalancamiento y menor supervisión, lo que podría generar riesgos de contagio al sistema financiero.