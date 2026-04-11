Cada vez más avisos en Soria: qué significa una ‘prealerta’ y cuándo se activa

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Soria ha registrado un aumento notable de avisos meteorológicos en los últimos meses, sobre todo debido a nevadas y fenómenos adversos durante la temporada de invierno 2025-2026. Por supuesto, esta tendencia se ha seguido con atención desde el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos de la AEMET (Meteoalerta) y el sistema de alertas de Protección Civil de Castilla y León. Aquí es donde encontramos el concepto de ‘prealerta’.

¿Qué es una prealerta?

La prealerta es un aviso que previene de un posible riesgo, según la definición de la Real Academia Española. En el contexto de las emergencias en Soria, se trata de la fase inicial de activación de planes como el Plan de Nieve del Ayuntamiento de Soria o los planes de Protección Civil de la comunidad.

La fase de prealerta permite anticiparse a las posibles incidencias, movilizando con ella los recursos humanos y materiales necesarios de manera gradual. En esta fase se incluye la revisión de los protocolos, preparación de vehículos, barredoras y equipos de limpieza, priorizando las zonas más sensibles como los colegios y los centros médicos.

¿Cuándo se activa la prealerta?

La prealerta se pone en marcha tras los avisos emitidos por el sistema de alertas de Protección Civil, basado en las predicciones de la AEMET para Castilla y León, sobre todo ante niveles naranja o superiores en fenómenos como las nevadas. Si, por ejemplo, se llega a acumular más de cinco centímetros de nieve en un solo día, con probabilidad del 40-70% y cota de nieve descendiendo, se activaría el aviso y, por consiguiente, la prealerta.

En enero de este año sufrimos la borrasca Ingrid; el Ayuntamiento de Soria activó la prealerta el 23 de enero ante nevadas de alerta naranja en la Meseta, desde las 15:00 horas hasta la medianoche, para así garantizar la seguridad vial y la movilidad dentro de la ciudad. Otros casos incluyen activaciones por nevadas en la sierra o riesgos visibles de inundación, donde se pasan niveles superiores como alerta 2.

El procedimiento de activación es progresivo: prealerta para la prevención, alerta para la intensificación, siempre coordinada con las administraciones. Soria ha visto más prealertas en 2026 por el invierno tan riguroso que hemos sufrido: en enero, las nevadas por la borrasca Ingrid; en febrero, el norte y sur de la provincia sufrieron numerosas inclemencias meteorológicas y avisos por deshielo, viento e inundaciones. La AEMET reporta avisos amarillos y naranjas recurrentes, activando planes municipales para anticipar los riesgos.

En caso de prealerta, el ciudadano debe ponerse en marcha: revisar siempre los neumáticos de su vehículo y reportar cualquier incidencia a la Policía Local. Además, se deben extremar las precauciones en los desplazamientos, especialmente si se conduce o ya se tiene una edad avanzada. El sistema ES-Alert de Protección Civil envía notificaciones móviles geolocalizadas para avisar de las posibles emergencias. Además, es conveniente consultar de vez en cuando la página oficial de la AEMET para seguir de cerca cualquier preaviso o alerta.