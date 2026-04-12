Soria sacará a licitación en mayo el servicio de la zona azul

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento tendrá el borrador del pliego de la regulación de la zona azul la tercera semana de abril a partir del estudio que ha encargado a una empresa para actualizar el área de estacionamiento a la realidad de la ciudad tras las diversas fases de peatonalización y obras que ha ido ejecutando desde que en 2017 se adjudicó el pliego anterior.

Fue la UTE Soria Estacionamientos la empresa concesionaria en julio de ese año con un contrato de ocho años de duración y que finaliza este mes de abril. La concejala de Obras, Ana Alegre, confía en poder sacar el servicio a licitación en mayo, una vez los técnicos municipales confirmen el documento, según indicó a este periódico. Y es que hace ocho años había 648 aparcamientos de zona azul que se han ido reduciendo con las obras de peatonalización y de ampliación del carril bici por la ciudad. Para ello, han instalado diferentes puntos de conteo en el estacionamiento.

“Nos están mirando el número de plazas que deben incluir para que la contratación sea rentable”, añadió la concejala. Y es que el servicio incluye también la estación de mercancías y la grúa, deficitarios y dependientes de los ingresos por la regulación del aparcamiento, que además garantiza la rotación del estacionamiento en las calles más céntricas de la ciudad, algo que se ha hecho “necesario” en los últimos años.

Como novedad, también explicó que en el nuevo pliego de la zona azul se contemplarán bonificaciones para vehículos eléctricos e híbridos, precisamente porque gran parte del aparcamiento regulado se encuentra dentro de la zona de bajas emisiones, y no se descarta una reestructuración del espacio dependiendo del número de plazas que se delimiten para la concesión de los próximos años.

Una vez la empresa presente el estudio la propuesta se analizará con los técnicos municipales, siempre buscando esa movilidad que permite el estacionamiento regulado, compatibilizando con el espacio para los residentes. Al respecto, recordó que hasta ahora el beneficiario de las tarjetas para residentes debía estar empadronado en una de las calles afectadas por la zona azul y no tener garaje en su vivienda.

Mientras tanto, el Ayuntamiento dio el visto bueno municipal a la revisión de tarifas de la zona azul, que desde el 1 de enero se han incrementado en un 15%, a petición de la empresa adjudicataria, que reclamaba un aumento del 18% alegando que las cantidades se encuentran congeladas desde que asumió el servicio en 2017, lo que había producido una descompensación entre ingresos.