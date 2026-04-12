Una placa para recordar a Rodolfo de Marco, director de campo de La Saca de San Juan

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Una nueva placa en el coso de San Benito de Soria recuerda la figura de Rodolfo de Marco Benito, quien fuese director de campo del festejo de La Saca en las fiestas de San Juan. El pequeño homenaje se ha descubierto este domingo en presencia de familiares y miembros de la Asociación Amigos de La Saca, así como del alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez.

El regidor habló de "un más que humilde acto de reconocimiento, de agradecimiento a Rodolfo de Marco por tanto y por todo" recordando a "la ciudad de Soria y a todos los sanjuaneros que hacen posibles las fiestas de San Juan".

Desde Amigos de La Saca, Raúl González instó a "que sepamos mantener el espíritu que el tenía a la hora de resolver todos los problemas que teníamos en estos 25 años. Desde la asociación, siempre que había un problema grave íbamos a parar a él. Era un poco el 'padre' de todos, el que consensuaba, el que hacía que siguiéramos adelante y el responsable de que hoy estemos aquí".

González reiteró que "quiero que se mantenga ese espíritu de Rodolfo para seguir como ha dicho el alcalde con todo lo que es el espíritu sanjuanero y sobre todo el espíritu de amigos. Él era quien hacía posible que todo se volviera a unir".