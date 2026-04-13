Sanidad analiza 304 muestras de garrapatas extraídas a sorianos en 2025

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Las autoridades sanitarias recuerdan a la población la importancia de acudir al centro de salud ante la detección de una garrapata. El protocolo establece que sea el personal sanitario quien realice la extracción para garantizar la seguridad del paciente y permitir el posterior análisis de los ejemplares.

Durante 2025, según la información facilitada por el Servicio Territorial de Sanidad de Soria, «se analizaron 304 muestras de garrapatas extraídas a pacientes de las que 13 resultaron positivas a Rickettsia (11), a Borrelia (1) y a Anaplasma (1)», tal y como explica Elena del Vado, jefa del Servicio de Sanidad de Soria.

Los servicios sanitarios, una vez extraída la muestra, coordinan su envío a la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca. Allí, indica Del Vado, «expertos proceden a la identificación de la especie y a la determinación de posibles patógenos que puedan transmitir enfermedades». En 2025 se localizaron 13 patógenos por lo que los pacientes fueron sometidos a tratamiento.

Del Vado asegura que «ante una picadura, se debe acudir al Centro de Salud para una extracción profesional y evitar remedios caseros que aumentan el riesgo de infección». Y es que, asegura la jefa del servicio, «la extracción debe realizarla un profesional utilizando pinzas de punta fina y borde romo».

En este sentido, «es vital evitar remedios tradicionales como aplicar algodón con alcohol, aceite, vaselina, petróleo, anestésicos o calor. Tampoco se deben cortar con tijeras ni tirar de ellas con los dedos. Estos métodos pueden provocar que el parásito regurgite, facilitando la transmisión de enfermedades al torrente sanguíneo del paciente».

Tras la retirada, «no es necesario tratamiento si no hay síntomas». Sin embargo, «si aparece alguna manifestación clínica o si el análisis de laboratorio confirma que la garrapata era portadora de un patógeno, el paciente debe acudir al médico para la prescripción del tratamiento adecuado».

El estudio exhaustivo de estas muestras «permite identificar la especie y determinar si son portadoras de agentes infecciosos». En comparación con las 297 muestras de 2024 (donde se hallaron 18 positivos a Rickettsia), los datos de 2025 revelan una mayor diversidad de patógenos al hallarse, además de Rickettsia, también Borrelia y Anaplasma. La comparativa arroja un crecimiento del 2,36% en el muestreo.

Hay que tener en cuenta que las garrapatas «son artrópodos, parásitos de un gran número de animales silvestres. También parasitan a los animales domésticos y de forma accidental pueden picar a los humanos. Todas las garrapatas se alimentan de sangre». En general, «las picaduras de garrapata no son dolorosas y pueden pasar desapercibidas. Por eso es importante si hemos estado en zonas que pueda haber presencia de garrapatas, revisarnos bien», concluye Del Vado.

Consejos

Es importante, destaca Elena del Vado, "prevenir las picaduras por garrapatas cuando se sale a pasear por el campo, especialmente en los meses de primavera y verano que es cuando están más activas". En los meses fríos su presencia disminuye. Usa manga larga y pantalón largo, evita sandalias o calzado abierto, camina por la zona central de los caminos y evita la vegetación. Utiliza repelentes.