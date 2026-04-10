Martínez sigue sin hacer oficial su sucesor a cuatro días de su renuncia

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

En cuatro días, el lunes 13 a las 12.30 horas, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez Mínguez, dejará de ser alcalde de Soria después de 19 años y aún no ha oficializado el nombre de su sucesor. Ayer hubo aroma a despedida en el Consistorio soriano en la última sesión ordinaria presidida por Martínez con la aprobación de los honores y distinciones que se suelen reservar para el final del mandato, pero no hubo referencia a alguna a la persona –Javier Antón– que asumirá las riendas del Ayuntamiento de la capital soriana.

La despedida de Martínez de Soria está siendo dilatada y por capítulos. El sábado pasado fue su último acto sanjuanero, ayer su última sesión ordinaria, hoy presentando la escultura de La Saca, y el lunes su último Pleno. El último día posible. Apenas 24 horas antes de tomar posesión como procurador en las Cortes de Castilla y León. «Será un día duro», comentó hace unos días sin ocultar que la renuncia llega por un imperativo legal, así lo recoge la normativa de las Cortes, que por un deseo.

Una salida ya conocida, pero sin confirmar de forma oficial quién será su sucesor al frente del Ayuntamiento. Cuatro días para su renuncia como alcalde y cinco para su toma de posición como líder del grupo socialista en las Cortes y todavía no ha existido un pronunciamiento claro y explícito por parte de Martínez, o el PSOE de Soria, sobre el aterrizaje del senador Antón como nuevo máximo responsable del Ayuntamiento soriano.

Una decisión sorprendente. Más aún cuando para la llegada de Antón al Ayuntamiento es necesario una renuncia, la de su predecesora en la lista de 2023, María Antonia Dulce, que sí ha sido confirmada por el propio Martínez aludiendo a cuestiones «profesionales».

Ayer incluso hubo una primera ‘despedida’ al terminar el Pleno. Martínez agradeció «estos debates» al resto de la Corporación y les emplazó a la sesión extraordinaria del próximo lunes, fijada para las 12, 30. En el orden del día un único punto, la renuncia del alcalde. Para el nombramiento oficial de su sucesor, habrá que esperar.

En la última sesión Martinez deja aprobados los honores y distinciones que normalmente se reservan para el final de la legislatura. Soria incluye en su lista de ilustres, por unanimidad, al arqueólogo Enrique Baquedado como hijo predilecto, y a Jesús Bárez, Carlos de la Casa y Rafael de la Rosa como hijos adoptivos. La entrega de las distinciones se hará al final de la legislatura y con nuevo alcalde. Esto afecta también a la medalla de plata de la ciudad concedida a la asociación feminista Antígona, que en este caso sí tuvo reparos por parte del PP, aunque votó a favor, y de Vox, que se abstuvo.

El portavoz de Vox, Fernando Castillo, aseguró que no pueden apoyar la concesión a Antígona por considerar que representa «un modelo que entendemos erróneo» en referencia a la actual política de violencia de género. El concejal apuntó que es una cuestión sobre la que no hay «consenso» como «se vio durante el pasado pleno con las mociones de PP y PSOE en las que no hubo acuerdo». Vox insistió en que se trata de un modelo que parte de un «mal diagnóstico» y que «no abarca todas las violencias del ámbito familiar». «Ni siquiera está teniendo resultados ni mejorando la protección», explicó. No obstante, Castillo sí reconoció el «valor humano» de la labor que desarrolla Antígona por lo que su partido optó por la abstención.

El PP por su parte, a través de Damián Ferrero, expresó que votaría a favor pero con una «observación» en el caso de Antígona acerca de su «independencia». El concejal popular expuso lo que a su juicio fue un conchabeo entre la asociación y el equipo de Gobierno el pasado noviembre para criticar la postura popular sobre el pasado 25-N. «Se criticó al PP y el problema no es la crítica, sino que parece que sabían nuestra postura de antemano y el equipo de Gobierno sabía que iba a decir Antígona porque se microfonó y grabó su intervención, algo que no ha sucedido en ningún Pleno».

En otro momento quizás el debate hubiese sido más polémico y con más acusaciones. En esta, el alcalde, Carlos Martínez, prácticamente no quiso contestar. «Se me ocurren muchas respuestas, pero por respeto a los que hoy reconocemos no es el momento», explicó. El primer edil sí quiso destacar que en «el ADN» de todos los reconocidos está «el amor por esta tierra». «Son los mejores de los nuestros», subrayó. Sí hubo un ligero reproche al PP por dar «demasiadas elucubraciones» para algo que «necesita firmeza» y es que «la violencia machista mata».

Un Pleno sin debate porque el otro punto de atención de la sesión fue la dación de cuentas de la liquidación del presupuesto de 2025. El equipo de Gobierno defendió la buena salud económica del Ayuntamiento, y por añadidura, la gestión de Martínez frente a una oposición que rebajó el «triunfalismo» del PSOE. Las principales críticas se centraron en el bajo nivel de ejecución y el incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.