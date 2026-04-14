Tableros Losán no prorroga el permiso retribuido y los trabajadores vuelven a la fábrica

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La decena de trabajadores que todavía están vinculados con contrato de trabajo a Tableros Losán se han incorporado a la fábrica al concluir el permiso retribuido y no haber sido prorrogado. Así lo trasladaron este lunes fuentes del sindicato CGT que indicaron que desde la dirección se ha dado a la plantilla un calendario «para subir a la fábrica dos días en semana y en horario flexible. De 8.00 a 14.00 horas en el turno de mañana y de 16.00 a 18.30 horas en horario de tarde».

Lo cierto es que esta situación ha pillado a contrapié a la plantilla que pensaba que el permiso retribuido se iba a prorrogar para coincidir con el final de abril cuando cumple el plazo para que la empresa presente ante el Juzgado de Galicia el plan de reestructuración que esquive el concurso de acreedores que planea sobre Losán.

Por ello, apuntan desde CGT «están intentando que no tengan que ir, porque van simplemente a estar allí, no hay nada que hacer». Sin embargo, lamentan desde el sindicato, «no tenemos ni idea de si se volverá a poner en marcha el permiso retribuido o no ya que, de momento, no hay previsión ni de reunión, ni de nada».

Desde UGT se mantienen en la misma línea. «No tenemos ni la más remota información desde la última reunión del mes pasado», asegura Pablo Soria, responsable de UGT FICA en la provincia, haciendo hincapié en la falta de información que la empresa traslada a los sindicatos a pesar de la delicada situación que atraviesan decenas de familias sorianas.

No en vano, hay que recordar que la empresa adeuda ya cuatro nóminas y media a sus empleados y que los trabajadores que han denunciado y ganado los juicios para desvincularse de la factoría, tampoco están cobrando los finiquitos ni los retrasos pendientes. Con este escenario la deuda de la empresa con sus empleados crece cada día más acumulando, al sumar otros acreedores como bancos y proveedores, una deuda millonaria.

El próximo 28 de abril termina el plazo concedido por el Juzgado de Galicia para que la empresa ponga un plan de reestructuración y viabilidad encima de la mesa. Una de las opciones que planteaba a la banca era una quita del 50% de la deuda y pagar el resto del montante hasta 2031. También conseguir liquidez mediante la venta de activos nacionales y, también, fuera de las fronteras. Pero todo está en el aire a la espera de que llegue la fecha y conocer si, finalmente, el plan es viable o por el contrario el concurso es el futuro de Losán.

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