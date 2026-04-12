Los trabajadores de Losán en Soria acumulan ya cuatro nóminas y media sin cobrar

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Los trabajadores de Tableros Losán de Soria atraviesan un momento crítico, con la acumulación de cuatro meses y medio de impagos en sus nóminas. Esta situación de asfixia financiera coincide con dos fechas clave que tienen lugar este mes de abril y que determinarán el futuro de la planta y de su plantilla. Por un lado, este lunes, 13 de abril, concluye la enésima prorroga del permiso retribuido concedido a la plantilla y, por otro, el 28 de abril, acaba el plazo concedido por el Juzgado de Galicia para que la empresa presente un plan de reestructuración con el objetivo de esquivar el concurso de acreedores.

La incertidumbre es máxima entre los trabajadores (la escasa decena que aún continúa vinculado a la empresa y también los que han ido denunciado la situación para poder salir ya que siguen sin cobrar el finiquito ni los atrasos), tras un goteo constante de salidas previa denuncia en el juzgado. Y es que, esta situación de impago sostenido está poniendo al límite la economía de decenas de familias sorianas mientras la actividad en la planta permanece totalmente paralizada.

Losán adeuda ya la extra de diciembre, enero, febrero, marzo y medio mes de marzo que tienen a mayores por convenio. Todo ello a un día de que cumpla el permiso retribuido y a escasos 20 de que finalice el plazo otorgado por el juzgado gallego. Un escenario que deja un horizonte bastante oscuro y con el que CGT no es nada optimista, tal y como explica Eduardo Gallego. «Si el 28 de abril no se presenta nada habría que ir al concurso de acreedores», apunta añadiendo que «la semana antes de Semana Santa la empresa tuvo reuniones con la banca y no ha habido ningún avance. Quedan 20 días para que cumpla el plazo y no hay nada... Si el 28 de abril la empresa no presenta un plan de viabilidad, se iría directamente al concurso de acreedores».

En caso contrario, avanza, «sería un plan a largo plazo porque ahora mismo la planta únicamente dispone de una decena de trabajadores, y entre que empiece a funcionar, entre dinero... costará un tiempo y siempre teniendo en cuenta que llegaran a un acuerdo con los acreedores ya que, sino, todo dependerá del administrador concursal», asevera Gallego.

Mientras tanto, la empresa sigue incrementando la deuda que mantiene con los trabajadores ya que, explican desde CGT, «ya debe la extra de diciembre, enero, febrero, marzo y una media paga de marzo a mayores que tienen los trabajadores en el convenio». Y, si el escenario no cambia, «es muy probable que haya que añadir también abril» por lo que el escenario «es desalentador».

Por otra parte, continúa en vigor el permiso retribuido que lleva prorrogándose desde el pasado verano. El último aprobado concluye precisamente este lunes 13 de abril por lo que es bastante probable que la empresa en breves fechas comunique al puñado de empleados que aún quedan que vuelve a prorrogarse una vez más. Este permiso permite que los trabajadores sigan vinculados a la empresa sin tener que acudir al puesto de trabajo, con todos sus derechos activos mientras se busca una solución a la crisis. Un permiso que, a tenor de las circunstancias y con la fecha del 28 de abril planeando ya sobre la firma gallega, apunta a que será de nuevo prorrogado al menos 15 días, para coincidir en el calendario con el final del plazo otorgado para presentar el plan de viabilidad que pudiera significar su reflote.

Además, apunta Gallego, los últimos juicios interpuestos por los trabajadores, más de una veintena, cuentan ya con sentencias positivas para ellos. De esta forma, consiguen desvincularse de la factoría y pueden empezar a cobrar el paro y buscar trabajo en otro sitio sin permanecer atados a Losán que, sin embargo, mantiene deudas con ellos ya que ni ha abonado los finiquitos ni las nóminas pendientes por lo que el pasivo de la firma sigue creciendo alcanzando números millonarios.

Así las cosas, el reloj no se detiene y el plazo cada vez está más ajustado. A falta de 20 días para que llegue el 28 de abril, todas las miradas están puestas en los movimientos de la empresa, en las negociaciones con los bancos y en las posibles ventas de activos que la firma tiene fuera de España que también está poniendo sobre la mesa para conseguir liquidez intentando rebajar la deuda que acumula y buscar una salida que esquive el concurso de acreedores.