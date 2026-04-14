La Guardia Civil de Soria sorprende a un turismo a 192 kilómetros por hora en una zona de 90 cerca de Valonsadero

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Un radar de la Guardia Civil de Soria detectó el pasado sábado a un coche de alta gama circulando a 192 kilómetros por hora en las inmediaciones de Valonsadero, una zona limitada a 90 kilómetros por hora. Se le abrió investigación al conductor, que se enfrenta a penas de meses de cárcel y años de retirada del carné como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, al circular a más del doble de la velocidad permitida.

Agentes de la Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Soria procedieron este sábado 11 de abril a la investigación de un conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, al sobrepasar la velocidad máxima permitida por el tipo de vía en 102 kilómetros por hora.

Los hechos sucedieron a las 12.28 horas, cuando el turismo de alta gama fue detectado por un cinemómetro del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Soria, circulando a 192 kilómetros por hora, a la altura del kilómetro 358,200 de la carretera N-234 (Sagunto-Burgos), término municipal de Soria, cuando el límite especifico de velocidad fijado por señal en el punto es de 90 kilómetros por hora.

Las correspondientes diligencias fueron confeccionadas por el GIAT (Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Soria y remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza nº 3 de Soria.

Según señaló la propia Guardia Civil en una nota de prensa, este tipo de acciones al volante no solo pone en peligro la propia integridad física del conductor y la de sus ocupantes, también la del resto de usuarios de la vía. Es de suma importancia respetar las limitaciones de velocidad tanto genéricas como las especificas fijadas por las señales en cada tramo de vía.

Para estas conductas, el Código Penal en su artículo 379.1 contempla penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses, trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.