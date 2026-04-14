La Asociación Contra el Cáncer reparte en Soria 751.000 euros en 100 décimos premiados del Sorteo de la Lotería Nacional

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha repartido en Soria 751.500 euros en 100 décimos premiados del Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional contra el cáncer y que vendió íntegramente en el stand que puso en El Collado, según explica el presidente de la delegación soriana de la AECC, Jesús Aguarón. La AECC adquirió en la administración número 3, Los Linajes, el número completo, el 85899, que precisamente fue una de las doce extracciones de cinco cifras del Sorteo Extraordinario Contra el Cáncer, y se vendió en su totalidad.

“Cada décimo está premiado con 7.515 euros y los hemos vendido todos en nuestra mesa informativa con motivo de este sorteo”, añade Aguarón, quien confía en que esto sea un incentivo para que el año que viene se compren más boletos en beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer. Sin embargo, ninguno ha ido a parar a la delegación provincial, que se quedó con unos cuantos décimos, pero “ninguno del 85899”.

No obstante, confiesa que el ‘premio’ ya lo tienen con la parte proporcional que reciba Soria del donativo de Loterías y Apuestas del Estado para la Asociación Española Contra el Cáncer, 3,3 millones de euros. La sede central distribuirá la citada cantidad en función de los décimos vendidos en cada provincia, y en Soria servirá para atender las necesidades más urgentes, como la incorporación de dos nuevos trabajadores a la sede, uno de ellos un fisioterapeuta para los usuarios. “Estamos en constante evolución de los servicios que ofrecemos a los enfermos y a sus familiares, que en estos momentos son entre 300 y 400 al año”.

Cada vez más servicios y más socios, ya 3.300 en Soria, que requieren un local más amplio que ya se está buscando, de momento sin éxito.