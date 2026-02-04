Los casos de cáncer repuntan en Soria tras el covid con 718 por cada 100.000 habitantes

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

La conmemoración hoy 4 de febrero del Día Mundial contra el Cáncer, jornada conmemorativa para concienciar y fomentar su prevención, detección y tratamiento, pone el foco en la incidencia de la enfermedad, que ha vuelto a crecer en la provincia tras el bajón registrado coincidiendo con la pandemia, por razones que necesitan poca explicación.

Soria registró 718 casos de cáncer por cada 100.000 habitantes en 2024, el último año del que dispone datos la Asociación Española contra el Cáncer, AECC. Es la primera subida desde el año 2020 cuando la cifra se situaba en los 758 casos. Bajó a 732 un año más tarde, y siguió a 717 y ya en 2023 a 715, que constituyó el fondo, para comenzar el triste remonte. Y las previsiones no son buenas, porque la proyección que hace la AECC sitúa la cifra en 798 en 2050, aunque con unos años de contención hasta 2030 que prevé 716.

Se trata de un análisis que tiene mucho en cuenta el envejecimiento de la población y cómo afecta el cáncer a las personas de más edad. Así lo indica la AECC en sus estadísticas. La incidencia del cáncer se eleva a 2.010 casos por cada 100.000 habitantes cuando se trata de los mayores de 75 años. Entre los de 60 a 64 años desciende a unos 1.126 casos y en la horquilla de 50 a 54 son 497. Entre los que cumplen 40, ronda los 174 casos, y en los menores hasta 14 años también hay afección, de 16 detectados por cada 100.000.

Los tumores que registran peores datos siguen siendo los de próstata, que afectan a 176 hombres por cada 100.000 habitantes, seguido de cerca por el cáncer de mama, que sufren eminentemente las mujeres. El dato es de 153 por 100.000. En ambos casos, el pronóstico es bastante favorable.

En el caso del de próstata, a pesar de ser el tumor más diagnosticado en varones, la supervivencia a cinco años supera el 90-95%. El de mama supera el 85%, siendo la española una de tasas más altas de Europa.

En el tercer puesto se encuentra el cáncer colorrectal que registra en la provincia unos 106 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que el de pulmón ronda los 80. El de vejiga se sitúa en 58; de piel otros 42; el de páncreas 23 –uno de los tumores más mortales debido a su diagnóstico tardío y agresividad, con una baja tasa de supervivencia general a cinco años alrededor del 8-12%–;el mismo dato que para el linfoma no Hodgkin; en el riñón son 22 y de estómago 20 casos.

Son los hombres quienes sufren cáncer en mayor medida, con una incidencia de 860 casos, según la AECC, mientras que en las mujeres es de 572, con una diferencia notable.

Se da la circunstancia de que la provincia de Soria es una de las que más incidencia sufre en el conjunto del país, en concreto en el puesto noveno.