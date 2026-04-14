Envejecimiento activo en Soria: Las Aulas para Personas Mayores funcionan a pleno rendimiento

Los talleres para personas mayores, a pleno rendimientoSKYLINE

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Las Aulas para Personas Mayores son un completo programa de ocio y envejecimiento activo para la población soriana más adulta, 68 grupos de personas mayores realizan actividades de diversa índole como yoga, gimnasia, juegos de memoria y gestión de emociones, pintura, cerámica, artesanía o restauración, se aprenden idiomas como inglés o se fomenta la adaptación a las nuevas tecnologías con clases de informática, internet o utilización de móviles, también hay espacio para la cocina o incluso se llevan a cabo actividades como canto coral, teatro, charlas, excursiones y fiestas.

Las actividades se realizan en su mayoría en el centro municipal polivalente de La Presentación, aunque algunos talleres se emprenden en el Gaya Nuño y el Centro Cívico Bécquer.