Heraldo-Diario de Soria

Envejecimiento activo en Soria: Las Aulas para Personas Mayores funcionan a pleno rendimiento

Más de 1.000 personas llevan a cabo actividades en las Aulas de la Tercera Edad. Actividades deportivas, tecnología, cultura... una amplia oferta para que los más adultos sigan activos en la vida social de la ciudad

Los talleres para personas mayores, a pleno rendimiento

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Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

Las Aulas para Personas Mayores son un completo programa de ocio y envejecimiento activo para la población soriana más adulta, 68 grupos de personas mayores realizan actividades de diversa índole como yoga, gimnasia, juegos de memoria y gestión de emociones, pintura, cerámica, artesanía o restauración, se aprenden idiomas como inglés o se fomenta la adaptación a las nuevas tecnologías con clases de informática, internet o utilización de móviles, también hay espacio para la cocina o incluso se llevan a cabo actividades como canto coral, teatro, charlas, excursiones y fiestas.

Las actividades se realizan en su mayoría en el centro municipal polivalente de La Presentación, aunque algunos talleres se emprenden en el Gaya Nuño y el Centro Cívico Bécquer.

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Aulas de la tercera edad

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