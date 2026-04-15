Losán prorroga el permiso retribuido un día después de anunciar la vuelta a la fábrica

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Solo un día después de anunciar a los trabajadores que debían volver a incorporarse a la fábrica al concluir el permiso retribuido, Tableros Losán ha reculado y ha vuelto a poner en marcha un nuevo permiso, tal y como informaron ayer fuentes del sindicato CGT. El nuevo permiso está aprobado hasta el 30 de abril.

Todo ello, a pesar de que el pasado lunes, incluso, la dirección facilitó a los trabajadores, una decena, un calendario con turnos y fechas de incorporación. Un escenario que devuelve la incertidumbre a este puñado de trabajadores «con este ahora sí, ahora no», destacan desde CGT donde tampoco se explican «qué ha pasado para que la empresa no prorrogara el permiso desde el día 13». A pesar de ello, aplauden el cambio ya que, realmente, «los trabajadores iban a ir a la fábrica a no hacer nada» ya que no hay que olvidar que la fábrica lleva paralizada y sin actividad meses.

El nuevo permiso retribuido coincide prácticamente en fechas con el final del plazo otorgado por el Juzgado de Galicia a la dirección de la empresa maderera para que ponga encima de la mesa un plan de viabilidad y reestructuración que salve Tableros Losán de un futuro poco halagüeño.

Hace semanas que no hay reuniones entre los sindicatos y los responsables de la fábrica pero en el encuentro que tuvieron en marzo trasladaron a los representantes de los trabajadores que la empresa estaba negociando con la banca con el objetivo de conseguir una quita del 50% de la deuda y pagar el resto hasta 2031. Pero no hay ninguna información sobre este planteamiento y quedan 15 días escasos para que el plazo cumpla. En caso de que no se llegara a un acuerdo y que no se presentara un plan de viabilidad, la empresa entraría en concurso de acreedores. Un final que lleva ya meses sobrevolando sobre Losán que no encuentra la manera de atajarlo.

También existe la posibilidad de vender activos que la empresa posee tanto dentro de España como en el extranjero. Pero la deuda supera con creces los 200 millones de euros. Y sigue subiendo ya que, de momento, los trabajadores tienen pendientes cuatro nóminas y media (la extra de diciembre, enero, febrero, marzo y medio mes de marzo que tienen firmado en convenio) además de todos los finiquitos que no se han abonado a los trabajadores que han decidido denunciar ante el juzgado, ganando el juicio, para poder desvincularse de Losán, comenzar a cobrar el paro y buscarse el futuro en otro lugar.

Así las cosas, el horizonte cercano se torna de un color bastante oscuro para Losán, con escasos días por delante para conseguir un acuerdo con la banca y presentar un plan de reflote a futuro.