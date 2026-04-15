FOES eleva a un 66% el absentismo laboral en las empresas de Soria con una subida del 6% en un año

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) advierte del creciente impacto del absentismo laboral en la actividad empresarial de la provincia, donde "ya se ha consolidado como uno de los principales factores que condicionan la organización del trabajo, la productividad y la competitividad de las empresas".

Según los datos de la última Encuesta de Confianza Empresarial realizada por FOES en el marco del IV Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Empresarial de Castilla y León 2021-2027, el 66% de las empresas encuestadas de la provincia afirma verse afectada por el absentismo laboral, bien de forma significativa (31,1%) o moderada (35,1%), frente a un 25,7% que indica que actualmente no supone un problema en su actividad y un 8% que apunta que apenas tiene impacto.

La encuesta realizada por FOES evidencia además que "la inquietud de los empresarios va en aumento", ya que en la realizada hace un año en torno al 60% de los encuestados mostró mayor nivel de preocupación ante esta problemática.

Además, pone de manifiesto que esta situación tiene "consecuencias directas" en el funcionamiento de las empresas. Siete de cada diez compañías afectadas aseguran que el absentismo está generando una sobrecarga de trabajo en el resto de la plantilla y cerca del 61% advierte de pérdidas de productividad. Más del 50% lamenta un incremento de los costes laborales y dificultad para cubrir las sustituciones y tres de cada diez aseguran que el absentismo en su plantilla está acarreando retrasos en los plazos de entrega.

En este sentido, la organización empresarial soriana advierte de que el incremento del absentismo está generando un "efecto en cadena": mayores costes laborales, desajustes en la planificación y una creciente presión sobre las plantillas, en línea con lo que vienen señalando organizaciones empresariales a nivel nacional. “El absentismo no solo tiene un coste directo, sino también un impacto indirecto muy relevante en términos de organización, eficiencia y clima laboral”, apuntan desde la Federación, insistiendo en que “el absentismo se ha convertido en un problema estructural para muchas empresas y especialmente para las pymes, que tienen más dificultades para reorganizar sus recursos y asumir estas situaciones”.

Impacto en la gestión empresarial

La encuesta identifica como principales causas del absentismo los procesos de incapacidad temporal derivados de enfermedad común y los permisos retribuidos establecidos en la normativa vigente (permisos retribuidos regulados legalmente o por convenios colectivos por parentesco), factores que forman parte del funcionamiento habitual del mercado laboral pero que representan una variable más que influye en la actividad empresarial y requieren una adecuada gestión por parte de las empresas ya que tienen incidencia tanto en la planificación de los recursos humanos como en la continuidad de la producción o la prestación de servicios.

Ante esta situación, los empresarios reclaman medidas que permitan mejorar la gestión del absentismo y reducir su impacto sobre la actividad empresarial. Entre ellas, destacan una mayor agilidad en los procesos médicos y administrativos, refuerzo de los mecanismos de control y seguimiento de las bajas, así como cambios normativos que faciliten la gestión de personal en las empresas, aspectos que ya se señalaban en la encuesta realizada el año pasado pero que este año aparecen con mayor intensidad ante el riesgo que esta situación supone para la competitividad de sus negocios.

“El objetivo es favorecer un funcionamiento más eficiente, tanto para las empresas como para los propios trabajadores, dentro de un marco equilibrado”, señala la Federación. “Es necesario abordar este problema desde una perspectiva estructural, con diálogo y medidas equilibradas que permitan garantizar los derechos de los trabajadores, pero también la viabilidad de las empresas”, añade la organización empresarial soriana.

FOES insiste en que, sin avances en este ámbito, "el absentismo seguirá siendo un factor de pérdida de competitividad, especialmente en territorios como Soria, donde el tamaño reducido de las empresas amplifica su impacto".

Sobre la encuesta

En la encuesta han participado 74 empresas de las que el 59,5% están situadas en la provincia y el 40,5% tiene su domicilio en la capital. Por sectores, el 32,4% pertenece a Industria, el 25,7% a Servicios, el 17,6% al sector Agroalimentario, el 9,5% a Comercio, el 8,1% a Construcción y un 6,8% de los encuestados pertenece al sector de la Hostelería. El 48,6% de las encuestadas tiene entre 0 y 10 trabajadores, un 40,5% emplea de 11 a 50 personas, el 8,1% supera los 51 trabajadores y un 2,7% son autónomos sin trabajadores. El 33,8% de las participantes factura por debajo de los 500.000 euros, el 16,2% menos de un millón, el 24,3% entre 1 y 3 millones anuales y un 25,7% más de 3 millones de euros.

Esta encuesta se inscribe en las acciones realizadas por FOES en el IV Acuerdo Marco para la Competitividad y la Innovación Empresarial 2021-2027 de la Junta de Castilla y León, un compromiso institucional en el marco del Diálogo Social. El objetivo de dicho acuerdo es el desarrollo de actuaciones para impulsar y transformar el modelo productivo de la Comunidad.

Con estos sondeos, FOES señala que recoge información sobre las necesidades y preocupaciones de las empresas de la provincia para analizar la situación empresarial y trasladar las inquietudes empresariales a la Administración regional, en este caso.

Las encuestas que periódicamente realiza la Federación soriana trabajan sobre 6 de los 11 ejes de actuación del IV Acuerdo Marco (Fortalecimiento del tejido empresarial y fomento del emprendimiento desde la sostenibilidad, Internacionalización; Entorno empresarial; Transición a una Economía Circular. Sostenibilidad y eficiencia energética y Capital humano y formación).