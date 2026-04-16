Soria se exhibe en la estación de Atocha para captar turismo de Madrid en el puente de mayo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

Madrid es un semillero de turismo para la provincia de Soria y la Diputación no ha querido desaprovechar la cercanía del puente de mayo. Unas pantallas gigantes emiten en estos días imágenes de la provincia invitando al viajero a conocerla en uno de los puntos clave del transporte de pasajeros en España.

La Diputación de Soria desarrolla una campaña durante el mes de abril en la estación de tren de Atocha de Madrid para captar turistas para la provincia ante el puente del primero de mayo. En este sentido, un anuncio publicitario de diez segundos se emite durante este mes en cuatro pantallas situadas en el intercambiador.

El objetivo de la compaña tuvo en cuenta que en Madrid los días 1, 2 y 3 de mayo es fiesta y que esta Comunidad constituye el primer mercado emisor de turistas hacia la provincia de Soria, según los datos que arrojaron tanto las consultas en las oficinas de turismo provinciales, como las que se realizan en las diferentes redes asociadas a la marca 'Soria, ni te la imaginas', informa Ical.

La diputada de Turismo, Elia Jiménez, resaltó que “con esta campaña se quiere impactar en el mayor número de personas, ya que se trataría de una estación muy transitada y los anuncios en estos medios contribuyen un soporte publicitario de mucha visibilidad. Está comprobado que las campañas de publicidad realizadas en este tipo de medios, en ejercicios anteriores, tuvieron una repercusión favorable en el turismo provincial, que es lo que se persigue”.

La inversión ronda los 5.000 euros y la campaña estará activa a lo largo de este mes de abril, para que pueda surtir efecto en los primeros días del mes de mayo, ya que Soria es una de las opciones que tienen los madrileños para disfrutar en un puente y es la distancia ideal para aprovechar una escapada centrada en turismo rural.

Las expectativas climatológicas también serán importantes para animar a los madrileños a elegir Soria como destino referente de medioambiente, naturaleza, gastronomía y un amplio patrimonio para conocer.