De Madrid al cielo.... de Soria

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Las puertas de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra estos días en Madrid abrió ayer sus puertas a la provincia de Soria que aprovechó para ‘vender’ sus bondades como entorno privilegiado para el gran evento turístico del año, el eclipse solar del mes de agosto. Tanto la Diputación provincial, como el Ayuntamiento de la capital, reivindicaron la calidad territorio soriano para el fenómeno astronómico ya que «es la única cuya totalidad del territorio cuenta con certificado starlight», según subrayó el presidente provincial, Benito Serrano, y porque se podrá ver «en primera fila», tal y como defiende el Ayuntamiento capitalino.

Jornada intensa en Fitur donde el stand de Soria fue uno de los protagonistas con visitas de invitados ilustres, incluido el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. El presidente provincial, Benito Serrano, destacó el valor de una provincia que ofrece «experiencias diferentes» y que desde la Diputación concibe el turismo como «una herramienta real para nuestros pueblos que genera oportunidades, actividad económica, empleo y fija población».

Serrano defendió un turismo «que cuida» del entorno y una provincia que da respuesta a un viajero «que busca algo diferente» que busca «espacios abiertos, tranquilidad, naturaleza y experiencias reales». «Encaja con Soria», subrayó.

Espacios para disfrutar todo el año y un «elemento que nos diferencia» que es «el cielo de Soria». «Somos la primera provincia certificada como reserva starlight», remarcó explican que «avala la calidad del cielo nocturno, la ausencia de contaminación lumínica y el compromiso con la protección del entorno». «Hablar de astroturismo en Soria es hablar del silencio, de noches limpias y paisajes abiertos», insistió.

Serrano recordó la web ‘eclipsesoria.com’ como elemento clave que reúne actividades y eventos vinculados al eclipse de agosto y considera que el citado fenómeno «es una gran oportunidad para descubrir Soria de otra manera, con un acontecimiento extraordinario que une naturaleza, ciencia, turismo y territorio». Con este evento «Soria se posiciona como referente nacional en astroturismo».

Aunque el eclipse y sus derivadas son el eje central de la propuesta de la Diputación en Fitur, Serrano recordó que Soria también se conoce «recorriéndola y practicando deporte en plan naturaleza». Soria es «un destino para todo el año» que aúna «cultura, tradición y patrimonio». «Tenemos una identidad marcada, celebraciones singulares y una Semana Santa reconocida», explicó aseguran que Soria es «un destino tranquilo, sostenible y de calidad».

"En primera fila"

Por su parte, el Ayuntamiento de Soria presentó la propuesta de la ciudad para acoger y vivir el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto de 2026, «un acontecimiento astronómico excepcional que situará a Soria como uno de los enclaves privilegiados de la península para su observación».

Bajo el lema Soria, el eclipse en primera fila, la concejala de Turismo, Yolanda Santos, explicó que este evento «no es solo una invitación a mirar al cielo, sino a vivir una experiencia irrepetible en el lugar adecuado». En este sentido, subrayó que «primera fila no es estar delante, es estar en el lugar adecuado», y que Soria reúne unas condiciones únicas por su posición dentro de la franja de totalidad, la calidad de sus cielos, el horizonte despejado y su entorno natural. Previamente, a la presentación se ha incluido una ´performance’ para reservar la fecha.

Durante la presentación también se ha repartido una tarjeta-invitación tipo Save the date, concebida como una llamada directa a reservar la fecha y planificar la estancia en la ciudad. Esta invitación recuerda que el eclipse se desarrollará entre las 19.30 y las 21.31 horas, con un momento de totalidad que transformará el día en noche, acompañado de un descenso de la temperatura y un cambio perceptible en el entorno, una experiencia que, como han relatado quienes ya han vivido un eclipse total, «marca para toda la vida».

La concejala destacó que el eclipse no se reduce a un instante, sino que cobra sentido en el lugar desde el que se vive. Por ello, el Ayuntamiento ha elegido el Monte Valonsadero como espacio principal para la observación. Se trata de un entorno natural protegido, con una vinculación histórica con la astronomía, como demuestran las pinturas rupestres de hace más de 5.000 años, testimonio de que ya entonces se miraba al cielo en este mismo enclave.