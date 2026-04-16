Comienza en Soria el proceso de regularización de inmigrantes que afecta a 1.200 personas

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Este jueves ha comenzado en Soria el proceso de regularización de inmigrantes que ha aprobado esta semana el Consejo de Ministros y que en el caso de la provincia afectará a 1.200 personas. Se ha iniciado por tanto el proceso de regularización administrativa extraordinaria para miles de personas migrantes a nivel nacional que ya residen en España, entre las críticas de la oposición. La norma se publicó el miércoles en el Boletín Oficial del Estado y entró en vigor este jueves.

Ya está abierto el periodo de solicitudes para presentarla de manera telemática. El sistema de cita previa para la tramitación presencial de solicitudes también está abierta, si bien la atención presencial está prevista que comience el día 20 de abril.

Este Real Decreto habilita el procedimiento para que aquellas personas que se encuentran en situación administrativa irregular en España y las personas solicitantes de protección internacional puedan acceder a una autorización de residencia y trabajo legal siempre que cumplan los requisitos. Este permiso tendrá una vigencia inicial de un año. Transcurrido ese plazo, las personas beneficiarias deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería, lo que permite una integración plena y progresiva en el sistema.

Para ello, tendrán que acreditar encontrarse en el país desde antes del 1 de enero de 2026 y haber permanecido en España de forma ininterrumpida al menos cinco meses antes del momento de presentación de la solicitud. Además, será requisito imprescindible carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública, según explica el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La solicitud de manera telemática estará disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y contempla cuatro formas de acceso: para los propios interesados si disponen de certificado electrónico; también podrán hacerlo a través de personas inscritas en el Registro Electrónico de Apoderamientos; o con representantes que les ayuden a realizar el trámite como abogados, graduados sociales o gestores administrativos. Por último, también contarán con las entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería, más de 150, cifra que se sigue ampliando cada día.

La cita previa será imprescindible para ser atendido presencialmente y se podrá solicitar desde la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, mediante el sistema Cl@ve, a través de un formulario web, o llamando al teléfono 060, con atención en español.

Dicha cita previa les permitirá presentar la solicitud en las oficinas de Extranjería designadas. También participarán en el proceso oficinas de la Seguridad Social, al menos una cada provincia, en el mismo horario de tarde de las oficinas de Extranjería y en las oficinas de Correos habilitadas para el proceso ubicadas en capitales de provincia y localidades mayores de 50.000 habitantes. El horario de atención de estas últimas será de lunes a viernes, desde las 08:30 horas hasta las 17:30 horas.

La admisión a trámite de la solicitud habilita automáticamente para residir y trabajar en todo el territorio nacional español y en cualquier sector de actividad. Se dotará de un número personal de Seguridad Social a la persona solicitante. En el plazo de un mes desde que haya recibido la resolución favorable definitiva el beneficiario deberá presentar su solicitud para obtener la Tarjeta de Identificación de Extranjero (TIE).

El proceso de regularización otorga una especial protección a los menores de edad, concediendo una autorización de residencia por cinco años. Además, se podrá gestionar en una misma cita y de manera simultánea las solicitudes de los miembros de una misma unidad de convivencia.

Requisitos para acreditar la estancia en España

Para justificar la estancia en España, tanto los solicitantes de protección internacional como las personas en situación administrativa irregular podrán presentar documentos públicos o privados o una combinación de ambos que contengan datos personales que puedan acreditar su identidad y que estén fechados.

Las personas en situación administrativa irregular deberán acreditar, además, uno de los siguientes tres supuestos: haber trabajado con contrato legal por cuenta ajena o propia en España; contar con una unidad familiar compuesta por hijos menores de edad, mayores con discapacidad o ascendientes de primer grado; o acreditar su situación de vulnerabilidad.

Para esto último, podrán descargar un certificado de vulnerabilidad alojado en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Para su presentación, este documento deberá estar acreditado y sellado por las autoridades competentes, bien las Entidades inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (RECEX) o los servicios sociales.

Acompañamiento durante el proceso

La Administración y los potenciales beneficiarios podrán contar con la colaboración de los profesionales de la abogacía especializados en materia de extranjería, que desempeñan un papel esencial en el asesoramiento jurídico y en la correcta tramitación de los expedientes. Estos profesionales podrán acompañar a las personas solicitantes a lo largo de todo el proceso y actuar, en su caso, como sus representantes, papel que también realizarán graduados sociales y gestores administrativos.

Asimismo, se desarrollarán sesiones técnicas en colaboración con el Consejo General de la Abogacía, reforzando así la coordinación institucional y el rigor jurídico en la aplicación de este procedimiento

Además, el Ministerio ha creado un Registro de Colaboradores de Extranjería (RECEX) en el que se han inscrito sindicatos y entidades sin ánimo de lucro para asesorar y ayudar a los interesados que han acreditado tener al menos dos años de experiencia en el acompañamiento a personas extranjeras para poder registrarse. Estas entidades, cuyo listado aparecerá actualizado en la web del Ministerio de Inclusión, han creado un censo de personas habilitadas para actuar como representantes de los interesados en la solicitud telemática. Su colaboración será gratuita.

Para resolver dudas a la hora de realizar la solicitud se ha habilitado un canal de comunicación a través del teléfono 060, en horario de atención de lunes a viernes, de 09:30 horas a 14:00 horas y desde las 16:30 horas hasta las 19:30 horas. Del mismo modo se puede obtener información en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, donde se ha creado un portal específico con información.

El PSOE de Soria aplaude el proceso

El PSOE de Soria, por su parte, ha valorado "muy positivamente" la aprobación por parte del Gobierno de España del Real Decreto que pone en marcha el proceso de regularización administrativa extraordinaria de personas migrantes que ya residen en nuestro país, una medida que supone “un avance histórico en derechos y una oportunidad real para territorios como el nuestro”. Esta medida, señalan los socialistas en un comunicado, permitirá aflorar empleo, reforzar derechos laborales y contribuir a fijar población en un territorio especialmente afectado por la despoblación.

Según los datos más recientes, en marzo de 2026 Soria cuenta con 6.148 personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social, lo que supone 122 más que el mes anterior y 466 más que hace un año, confirmando el papel creciente de la población migrante en el sostenimiento del mercado laboral y la actividad económica de la provincia.

Desde el PSOE de Soria se subraya que esta regularización “no solo es una cuestión de justicia social, sino también de eficacia económica y cohesión territorial”, ya que permitirá integrar plenamente a personas que ya forman parte del tejido social y productivo de la provincia. “En Soria necesitamos población, empleo y dinamismo económico. Esta medida contribuye directamente a esos objetivos, facilitando la integración, garantizando derechos y fortaleciendo sectores clave como el cuidado de mayores, la agricultura o los servicios”, han señalado.

El PSOE de Soria anima a todas las personas potencialmente beneficiarias a informarse y a iniciar el proceso, destacando además el papel de las entidades sociales y profesionales que acompañarán de forma gratuita en la tramitación. Finalmente, los socialistas sorianos han insistido en que esta medida se enmarca en un modelo de país “abierto, inclusivo y comprometido con los derechos humanos”, que apuesta por la convivencia y el desarrollo equilibrado de todos los territorios.