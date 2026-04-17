El Ayuntamiento espera a la Junta Electoral para fijar el Pleno de Antón

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

En manos de la Junta Electoral Central. Así está el Ayuntamiento de Soria con un alcalde en funciones, Luis Rey, y uno en espera, el senador Javier Antón. La necesaria renuncia de su antecesora en la lista electoral, María Antonia Dulce, obliga a cumplir los trámites con el órgano electoral para que Antón pueda obtener su credencial como concejal y por tanto, acceder a la Alcaldía. Ese procedimiento marcará la fecha del Pleno de investidura y la necesaria renuncia de todos los actuales concejales socialistas para dejar paso libre al nuevo regidor de la ciudad.

Aunque la previsión es que Soria pueda tener nuevo alcalde antes de final de mes el trámite podría alargarse un poco más. Fuentes municipales indicaron ayer que al haber una renuncia ante la Junta Electoral Central ese trámite «es lo que nos marcará el día del Pleno». Esa fecha será también el límite para la renuncia de los actuales concejales socialistas para postularse como Alcalde para que el último en entrar, Javier Antón, pueda ser investido como primer edil.

Esta situación se debe al propio procedimiento electoral y al hecho de que sea necesaria una renuncia para que corra el turno y Antón pueda entrar en el Ayuntamiento como concejal. Tras la salida de Carlos Martínez la siguiente en la lista, María Antonia Dulce, renuncia a su derecho a ser concejal por motivos profesionales, según desveló el propio Martínez. Esta renuncia debe comunicarse a la Junta Electoral Central –ahora mismo no están activas las provinciales–. El paso es necesario para que la Junta Electoral Central emita la credencial del siguiente en la lista, que sería Javier Antón. Ese documento es el que permitirá acceder al senador a su acta de concejal y luego ser propuesto como nuevo alcalde de la ciudad.

Cabe recordar que el Pleno para investir nuevo alcalde debería producirse en 10 días tras la renuncia del anterior. Carlos Martínez dejó la Alcaldía el pasado 13 de abril por lo que el plazo se cumple el próximo 28 de abril.

La llegada de Antón a la Alcaldía aún no ha sido oficializada ni por el Ayuntamiento ni por el PSOE de Soria. El propio secretario general de los socialistas sorianos, Luis Rey –alcalde en funciones– explicó que en primer término la decisión será comunicada en el seno de la agrupación local del PSOE de Soria. Precisamente Antón es el secretario general de ese organismo y ocupan diferentes secretarías algunas de las concejalas que van a renunciar a ser alcaldesas como Ana Alegre, Teresa Valdenebro o Gloria Gonzalo. Además, en el organigrama de la agrupación local del PSOE también figura María Antonia Dulce que ocupa la secretaría de Formación.