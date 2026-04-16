PP y Vox critican la renuncia masiva en el PSOE para que Antón pueda ser alcalde

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Los 11 concejales actuales del PSOE en el Ayuntamiento de Soria, seis mujeres y cinco hombres, deberán renunciar a ser alcalde para que Javier Antón, que aún no forma parte del Consistorio, entre directo a la Alcaldía en sustitución de Carlos Martínez. Los dos grupos de la oposición, PP y Vox, cuestionan abiertamente la decisión socialistas. «¿En manos de quién estamos que ninguno de los 11 vale para alcalde», pregunta la popular Belén Izquierdo incidiendo en que «el famoso equipo no funciona y tienen que traer alguien de fuera». PP y Vox también cuestionan el «feminismo» del PSOE por establecer «un techo de cristal» a sus propias concejalas.

Desde el PP consideran que la renuncia masiva de todo el grupo socialista pone en cuestión el trabajo del propio equipo de Gobierno. «¿En manos de quién hemos estado si no vale ninguno y se tienen que traer a alguien de fuera para que el equipo funcione?», se pregunta la portavoz del grupo, Belén Izquierdo. «Utilizando un símil futbolístico, que tanto le gusta al exalcalde, han apostado por un cambio de entrenador en vez de echar a los 11 jugadores, es más barato», insistió.

Izquierdo también asegura que se ríe del «feminismo del PSOE». «Llevan a una concejala en el 2 –Ana Alegre– para luego dejarla tirada, era una oportunidad fantástica para que el número 2 de la lista asumiera su responsabilidad», manifestó añadiendo que «¿o simplemente era una cuestión estética?.». «Luego hablan de techo de cristal y mira», remató.

Desde Vox también se cuestiona la renuncia de concejalas y concejales del PSOE para hacer que Javier Antón acceda a la alcaldía. «Hablan mucho del techo de cristal de las mujeres, pero a la hora de la verdad hacen que muchas renuncien a su legítima aspiración e incluso a otra candidata que está por delante de Antón en la lista...»», explica Fernando Castillo, para añadir que «a la hora de la verdad, son ellos los que colocan ese techo de cristal».

La apuesta del PSOE es el senador Javier Antón, aunque todavía no se ha hecho un nombramiento oficial. El problema es que Antón, hoy, aún no es ni concejal. Para su entrada en el Ayuntamiento tiene que darse una primera renuncia, la de María Antonia Dulce, que le antecede en la lista electoral. Este extremo ya fue confirmado por el propio Carlos Martínez hace un par de semanas aludiendo a cuestiones profesionales de Dulce.

El segundo paso para que Antón llegue a la Alcaldía pasa por la renuncia expresa a todos sus antecesores en la lista a ocupar ese cargo. Es decir, deben renunciar los 11 concejales actuales del PSOE, tal y como queda establecido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG) en sus artículos 196, 197, 197 bis y 198. El reloj ha empezado a correr y la llegada de Antón a la Alcaldía se deberá materializar antes de final de mes. Son 10 días a contar desde la renuncia de Martínez –lunes 13 de abril– por lo que el Pleno de toma de posesión, como concejal y como alcalde previa renuncia de sus 11 compañeros, será en la última semana de abril.

Desde el PP apuntan que el nuevo alcalde llega con muchos «deberes». «Tiene que afrontar mucho de lo que ha quedado pendiente como la renovación del PGOU, resolver el conflicto de Personal, activar Urbanismo, sacar los numerosos pliegos pendientes o desistir de la ZBE», apunta Izquierdo para asegurar que «tiene que poner orden y poner a trabajar al resto de concejales».

Izquierdo reiteró que desde su ‘ascenso’ a secretario general del PSOE de Castilla y León, Martínez era «un alcalde a media jornada» y cree que este último año y medio en el Ayuntamiento ha estado «marcado por la desidia más absoluta». «Ahora tendremos un alcalde que también es senador, ya veremos», apuntó. La líder del PP, que reiteró su predisposición a volver a encabezar la lista popular, considera que el año que resta a las municipales será «de inercia». «Tenemos cuestiones como la Policía Local, que no verá agentes hasta 2027 a pesar de que este año habrá jubilaciones, se sabía y falta planificación, pero es que detrás de Carlos Martínez, no hay nada», concluyó.

Para Vox lo principal será intentar dar respuesta «a los problemas y necesidades de los ciudadanos» y considera que Antón deberá hacer frente a cuestiones urgentes como «problemas de seguridad, el atasco de Urbanismo o el problema de Personal». «Nosotros seguiremos centrados en intentar aportar soluciones, estamos centrados en el trabajo y el proyecto», insistió el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Soria, Fernando Castillo. «Esperamos que la situación mejore, pero la degradación del Ayuntamiento no es de ahora, es de antes, mes a mes», afirman. «Ni un departamento funciona con normalidad», finalizó.