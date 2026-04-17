La histórica gasolinera del Cica borra su huella para ser un bloque de pisos

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Hace ya más de un año que dejó de estar en servicio, pero ahora su estampa desaparece de forma definitiva. La gasolinera del Cica, frente a la estación de autobuses pases directamente a la historia de la ciudad. Los operarios se afanaban ayer en el desmontaje de los elementos de la antigua estación de servicio. En breve comenzarán las obras de un nuevo bloque de edificio, de 9 plantas, promovido por una constructora de la ciudad.

La gasolinera fue parte del paisaje de la ciudad desde la década de 1960, según recuerda el historiador Joaquín Alcalde. «Seguimos con lo que dio de sí el 1960. Aquel año también fue inaugurada la estación de servicio conocida como CICA (Ciriaco Caballero) en la confluencia de la avenida de Valladolid con la carretera de Madrid, en las traseras de las Casas de los Camineros, frente a la Estación de Autobuses, o lo que es lo mismo, en la actual Plaza de la Constitución». Ese año fue importante para la ciudad porque también se sumó otro servicio histórico y muy recordado en la ciudad como el cine Rex con una cafetería anexa «una auténtica novedad en su momento», recuerda Alcalde.

En el solar existente está previsto que se levante un nuevo bloque de viviendas con 9 alturas. Hace un año el Pleno de la ciudad daba luz verde a la modificación urbanística, a través de un Estudio de Detalle, que posibilitaba la transformación del suelo. La operación servirá para mejorar la oferta e vivienda en la capital y el principal problema radicaba en las ventanas y espacios en la parte que da al lateral del antiguo hotel Caballero. La solución adoptada es un retranqueo de 12 metros que se reduce a 5 en la planta baja. El resultado será edificio de nueve alturas alineado con lo ya existente y vendrá a cerrar la manzana en la que empieza la calle Eduardo Saavedra.