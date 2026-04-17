Ruptura en las negociaciones del metal en Soria y FOES alerta de una huelga

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

FOES y los sindicatos rompen las negociaciones por el convenio del metal. El sector se asoma a una huelga, una mediación por parte del Serla y a posibles movilizaciones, según ha destacado en una circular interna la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas, quien califica de «inasumibles» las demandas de los representantes de los trabajadores.

Desde el pasado mes de febrero, representantes de las empresas asociadas a FOES y de las organizaciones sindicales UGT y CC.OO., vienen manteniendo reuniones para la negociación del nuevo convenio colectivo del sector del metal, tras la finalización del anterior en 2025.

La patronal relata que a lo largo de las primeras sesiones se produjeron «avances relevantes» por ambas partes, lo que permitía albergar «expectativas razonables» de alcanzar un acuerdo. No obstante, en las últimas reuniones la negociación ha experimentado «un notable estancamiento, derivando finalmente en una ruptura».

En la actualidad, según FOES, las principales reivindicaciones planteadas por la parte sindical son la incorporación de un día de asuntos propios; incremento salarial del 4% anual, con cláusula de revisión vinculada al IPC (reduciendo su planteamiento inicial del 5%); integración del plus de asistencia y puntualidad en el salario base; y ampliación de permisos para el acompañamiento a familiares de segundo grado a consultas médicas especializadas, así como aumento del crédito horario para el acompañamiento de hijos con discapacidad.

Desde la representación empresarial consideran que estas propuestas «no pueden ser asumidas en los términos planteados» y recuerda que el convenio ya establece una jornada anual de 1.742 horas, inferior a la media nacional del sector (1.750 horas).

En materia salarial, la propuesta empresarial contempla un incremento del 3% anual, con una cláusula de revisión del IPC limitada al 0,5%, además del efecto del complemento de antigüedad recogido en el convenio, que supone un incremento aproximado adicional del 1% anual. Asimismo, la integración del plus de asistencia y puntualidad en el salario base «implicaría un incremento medio cercano al 4%, lo que resulta inasumible en el contexto actual», se quejan los empresarios.

En la reunión celebrada esta semana, FOES acusa a la la parte sindical de «mantener su posición sin variaciones, lo que ha provocado la ruptura de la negociación, una situación que consideramos especialmente preocupante». En este escenario, abunda, no se descarta la convocatoria de un procedimiento de mediación ante el SERLA, así como posibles movilizaciones o huelga en los próximos días.

FOES también se refiere en la circular interna al «contexto externo» en el que se desarrolla esta negociación, marcado por la situación de la empresa Huf España, así como por la proximidad de elecciones sindicales en la empresa Fico Mirrors, previstas para octubre de este año.

Para finalizar, la patronal dice que está en disposición de «retomar el diálogo con las organizaciones sindicales, desde el respeto, la buena fe y el entendimiento mutuo, con el objetivo de alcanzar un acuerdo equilibrado, realista y acorde con la situación y evolución del sector».