Huf plantea un ERTE de hasta 15 días a toda su plantilla hasta el 31 de octubre

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Semana complicada para Huf España. Si el jueves la empresa completaba el despido de los 29 trabajadores ya anunciado, ayer la dirección expuso sus planes para los próximos meses. La hoja de ruta pasa por aplicar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para la totalidad de la plantilla –350 trabajadores – que se extendería hasta el 31 de octubre, según fuentes sindicales. Cada trabajador tendrá que parar un máximo de 15 días hasta esa fecha, según las mismas fuentes. En los próximos días se iniciarán las negociaciones con vista que el ERTE arranque en un mes.

La compleja situación de Huf ya se había advertido, pero no por ello está siendo menos dramático para la plantilla en particular y para El Burgo de Osma y su comarca en general. El principal pulmón industrial de la zona con los citados 350 empleos directos puede ver mermada esa cifra, según temen los representantes laborales.

Fue a principios de abril cuando la situación de Huf saltó a la luz pública. El primer aviso fue la reducción de carga de trabajo, avanzada por este medio. Hace quince días los sindicatos ya destaparon que la intención de la nueva dirección pasaba por aplicar un ERTE de 15 días entre mayo y octubre que se empezaría a negociar a finales de abril. No eran palabras vacías. Ayer la empresa detalló algo más sus intenciones en un encuentro con los delegados sindicales. En los próximos días se abrirá el periodo de consultas y si hay margen para introducir algún matiz o complemento en la propuesta lanzada por la empresa.

Según la información facilitada por los sindicatos la propuesta de la empresa pasa por aplicar un ERTE que arrancaría el 18 de mayo, lunes, con una extensión que abarcaría hasta el 31 de octubre, es decir, cinco meses y medio de expediente. Afectaría los aproximadamente 350 trabajadores actuales de Huf que durante ese periodo de tiempo dejarían de ir a trabajar, y cobrar, durante un máximo de 15 días. En principio, la intención es que los parones se puedan aplicar en semanas completas, indicaron desde UGT. La principal motivación esgrimida es el ahorro de costes y forma parte del «paquete de medidas» que busca implementar la dirección para cumplir los objetivos marcados.

En los próximos días se procederá a constituir la mesa negociadora y se abrirá el periodo de consultas. Los sindicatos están estudiando las posibilidades de cara a mejorar las condiciones del ERTE o la posibilidad de introducir complementos que minimicen el impacto en los trabajadores, aunque, tal y como está explicado, la verdadera negociación arrancará en ese periodo de consultas y cuando la empresa presente toda la documentación.

«Se están equivocando»

«Creo que la empresa se está equivocando, no me parece la mejor manera de encarar una buena negociación». Así se expresó ayer el responsable de Industria de UGT, Pablo Soria, tras lo sucedido en las últimas horas en Huf. «¿Ahora un ERTE tras 29 despidos que en muchos casos han sido traumáticos?», lamentó. El representante sindical explicó que desde la empresa aún no se ha explicado el objetivo de las medidas y el plan que pretende poner en marcha.

Soria valoró muy positivamente el encuentro del jueves con el viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina que actuó con «disposición y claridad» y «con la intención de que Huf crezca». «Hay que dejar claro que no se habla de cierre, pero sí se habla de menos empleo y de pérdidas de proyectos», recordó. Soria insistió en que el «guion» de Huf «no es el correcto» y que «debe aclarar sus objetivos y decir porqué rechazó el apoyo de la Junta».

Desde CCOO insisten en que la plantilla ha acumulado «muchos esfuerzos». «Pasaron 10 años descolgados del convenio», recuerda. La responsable de Industria, Amor Pérez, recalca que en la negociacion debe haber garantías de carga de trabajo.