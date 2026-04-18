Alquiler en Soria: cuánto ha subido en el último año y cuánto pagarás de media en 2026

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Soria ha sido, en un mercado inmobiliario atravesado por un momento de transformación profunda, un refugio de precios estables y accesibles. Sin embargo, en los últimos tiempos, esto ha dado un vuelco radical. Si estás buscando alquiler en Soria, es fundamental entender las cifras que marcan este 2026 para planificar tu economía doméstica.

Soria a la cabeza: La mayor subida del alquiler en España

La noticia no ha tardado en saltar a los medios regionales: Soria está a la cabeza del precio del alquiler en España, según los últimos informes de mercado cerrados en febrero de este año. La provincia ha experimentado un incremento interanual del 15%, situando a Soria y sus alrededores por encima de los ritmos de crecimiento de grandes capitales nacionales como Barcelona o Madrid.

¿A qué se debe esta situación tan problemática? Aquí convergen varios factores. Por un lado, tenemos la escasez de oferta de vivienda y, por otro, el aumento de la demanda de perfiles que ven en Soria ese remanso de paz y tranquilidad sin sacrificar la disponibilidad de servicios de calidad. Sencillamente, manda la ley de oferta y demanda: el desajuste entre lo que se ofrece y lo que se busca ha empujado los precios a máximos históricos para la zona

Precios medios: ¿Cuánto pagarás en 2026?

Para aquellos que se pregunten cuánto cuesta alquilar un piso en Soria este año, las estadísticas más recientes arrojan un panorama claro.

Pisos de 2 habitaciones: En las zonas más demandadas de la capital (como el centro o las proximidades de la Universidad), el precio medio oscila ya entre los 650 y 750 euros mensuales.

Viviendas de mayor tamaño: Para las familias que necesiten entre tres o más habitaciones, es complicado encontrar opciones por debajo de los 850 euros, pudiendo alcanzar los 1.000 euros en promociones de obra nueva o viviendas reformadas con alta eficiencia energética.

Comparemos estos datos con el ejercicio anterior. Un inquilino medio está pagando en la actualidad unos 100 euros más al mes por el mismo tipo de inmueble un año después.

Factores que impulsan el mercado soriano

¿Por qué Soria está experimentando este "boom" de precios? Fuentes oficiales del sector inmobiliario apuntan a tres ejes principales:

Falta de stock: Durante años, la construcción de nueva vivienda destinada al alquiler ha sido mínima en la provincia.

Atractivo por teletrabajo: Soria se ha posicionado como un destino ideal para freelancers, nómadas digitales y trabajadores remotos, lo que ha introducido en el mercado local salarios externos más competitivos.

Rentabilidad para el inversor: Al ser los precios de compraventa aún razonables en comparación con el resto del país, muchos inversores han visto en Soria una oportunidad de obtener altas rentabilidades a través del alquiler, tensionando el mercado.

Consejos para alquilar en Soria en 2026

Si tienes previsto mudarte a Soria, es conveniente que sigas alguno de estos consejos, ya que podrían ayudarte a encontrar un alquiler un poco más asequible.

Rapidez de respuesta: Las viviendas que salen al mercado a un precio ‘justo’ duran menos de 48 horas publicadas en los portales líderes. Por eso, pon alertas y estate atento a las novedades de publicaciones en los portales inmobiliarios.

Documentación preparada: Ten a mano contratos de trabajo y nóminas; la competencia es alta y los propietarios están siendo cada vez más selectivos.

Explora el área metropolitana: A veces, a pocos kilómetros de la capital, en municipios colindantes, se pueden encontrar opciones un 10-15% más baratas, aunque la tendencia al alza es generalizada en toda la provincia.

En conclusión, el panorama del alquiler en Soria en 2026 es el de un mercado tensionado pero vibrante. Con un incremento del 15% anual, la provincia ha dejado de ser un secreto para convertirse en el epicentro de la inflación inmobiliaria en España.