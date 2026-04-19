Música de viento y percusión con el V Encuentro de Bandas elementales

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Conservatorio Profesional de Música Oreste Camarca de Soria acogió el V Encuentro de Bandas Elementales de Castilla y León en un día espléndido al menos durante la celebración del acto, en el que cientos de alumnos dieron lo mejor de sus enseñanzas en la ciudad.

Se trata de una cita consolidada dentro del calendario educativo y cultural de la comunidad autónoma. Este encuentro reunió a cerca de 300 alumnos y alumnas de las especialidades de viento y percusión, junto a su profesorado, procedentes de los conservatorios profesionales de Música de Salamanca, Segovia, Palencia, Valladolid, Cristóbal Halffter de Ponferrada y Rafael Frühbeck de Burgos, además del propio centro anfitrión. La coordinación y organización del evento corrió a cargo del profesor del Conservatorio de Soria y director de la Banda Elemental de Soria, Juan Carlos Tortosa Delgado, quien impulsó esta iniciativa con el objetivo de fortalecer la formación conjunta del alumnado.

La jornada estaba concebida como un espacio de convivencia, aprendizaje e intercambio artístico y humano, en el que el alumnado pudo compartir experiencias, conocimientos y repertorio con estudiantes de otros centros. Este tipo de iniciativas contribuye de manera significativa a enriquecer la formación académica, poniendo en valor el papel de las enseñanzas artísticas dentro del sistema educativo.

El programa de actividades dio comienzo por la mañana con ensayos conjuntos, permitiendo la preparación del repertorio común y el contacto directo entre alumnado y profesorado de diferentes centros.

Por la tarde, las actividades se trasladaron a distintos espacios emblemáticos de la ciudad de Soria, acercando la música a la ciudadanía. En primer lugar se celebró un pasacalles en el que participaron todas las agrupaciones, con salida desde la plaza Mayor y finalizando en la Plaza Mariano Granados.

Posteriormente se celebró un concierto al aire libre en el parque de La Alameda de Cervantes. En este concierto conjunto, el público pudo disfrutar del repertorio preparado e interpretado por las diferentes agrupaciones y finalizando con una gran banda formada por 300 estudiantes de toda la comunidad. Todas las actividades están diseñadas con una clara vocación educativa y participativa.