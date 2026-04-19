La Aemet mantiene para este domingo el aviso amarillo por tormentas en Soria

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para este domingo el aviso amarillo en Soria por tormentas que podrían estar acompañadas de granizo y de fuertes rachas de viento. La autoridad meteorológica califica el peligro de bajo y la probabilidad de tormentas fuertes entre el 40% y el 70%.

Mientras toda la provincia soriana se puede ver afectada por estos fenómenos atmosféricos a partir del mediodía, en Burgos, donde también se mantiene el aviso amarillo, éste corresponde al Condado de Treviño y al norte de la provincia.

Por otra parte, la Aemet pronostica para hoy una jornada de cielos despejados con intervalos de nubes bajas en el extremo nororiental por la mañana, mientras que por la tarde se espera un incremento de la nubosidad, más abundante en la mitad oriental y en la Cantábrica. Temperaturas se mantendrán sin cambios y las máximas, en el caso de las capitales de provincia, oscilarán entre los 25 grados de Ávila, León y Segovia y los 28 de Palencia, Valladolid y Zamora. Burgos se quedará en 26 grados y en Salamanca y Soria los termómetros subirán hasta los 27, recoge Ical.

Para las jornadas de lunes y martes no se esperan cambios.