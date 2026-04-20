El PP dice que el proceso de regularización de inmigrantes ha colapsado los servicios municipales de Soria

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Soria se mantiene fiel a las directrices de Génova y tampoco le gusta el proceso de regularización de inmigrantes. Tal es así que este lunes, su portavoz, Belén Izquierdo, ha asegurado que este proceso "ha colapsado los servicios municipales", y lo argumenta en las colas que se forman durante estos días en el Patio de Columnas del Consistorio, con muchas personas que buscan efectivamente la regularización de papeles y que se mezclan con otras que llevan a cabo otro tipo de trámites. Este era el caso de este lunes.

Izquierdo ha señalado en una rueda de prensa que esta situación "no es una anécdota, sino que es una decisión que se tomado sin la planificación adecuada, agudizado por la falta de personal municipal".

Para la concejal "afecta al día a día de los sorianos esta sobrecarga de trabajo porque el Patio de Columnas está a reventar. Y ante todo esto ¿qué ha dicho el responsable de área de libre designación? Nada. Y repercute también en los servicios sociales, hay más tiempos de espera y dificultades para prestar un servicio adecuado. En definitiva, afecta a todos los vecinos y tensiona los recursos", ha subrayado.

Izquierdo ha elevado a 2.000 las personas que han emprendido el proceso de regularización en Soria (el PSOE habló de 1.200), y que "para una medida de esta magnitud no han contado con los ayuntamientos ni les han dotado de los servicios necesarios. Hablamos de responsabilidad en la gestión pública. Esta situación exige de una rectificación del Gobierno porque esto no se puede hacer de cualquier manera".

Vista del Patio de Columnas desde arriba.MONTESEGUROFOTO

Para el PP de Soria, "la mejor forma de regularizar es tener un contrato y no hacer estas cosas desde un despacho para una situación de este calibre, no improvisar para que un ayuntamiento funcione".

Además, ha exigido que en la RPT del Ayuntamiento de Soria se incorpore el personal necesario porque estamos "al borde del colapso".

En especial, Izquierdo ha señalado que los principales problemas se está produciendo en el registro y en Servicios Sociales. "En registro hay una persona menos y no es suficiente. No lo todo el mundo lo hace telemáticamente y estas colas se vienen produciendo desde la semana pasada y esta también. Estamos hablando de colas de horas y esto se veían venir desde el 15 de abril".

Del mismo modo, ha dejado claro que "no pueden dejar que todo el mundo tenga papeles porque sí. No da tiempo a un certificado de penales y puede ser un coladero de personas", ha alertado sobre la versión más discutida del PP, esto es, que cualquiera puede acogerse a la regularización, a pesar de que se exige, efectivamente, que no se cuenten con antecedentes penales. El PP aboga por una inmigración "legal y ordenada".

NUEVO ALCALDE

A preguntas de los informadores, la portavoz popular también se ha referido al nuevo alcalde de la ciudad, del que de momento no se tienen noticias, aunque esta semana es clave para la investidura. "Todavía no está convocado el pleno, a estas horas, y todo indica que va a ser Javier Antón, aunque no se nos ha comunicado nada", ha finalizado.