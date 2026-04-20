Solarig supera 1 GW en operación y mantenimiento de activos eólicos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La multinacional soriana Solarig ha superado un gigavatio (GW) en activos eólicos bajo gestión en operación y mantenimiento (O&M) después de adjudicarse nuevas carteras en el área de 'Wind' en España y, por primera vez, gracias al cierre de sus primeros contratos en Latinoamérica, tal y como ha informado la compañía.

Un crecimiento que forma parte de su estrategia de diversificación hacia la gestión de activos renovables como la solar, el almacenamiento energético por baterías (BESS, por sus siglas en inglés), las líneas de alta tensión (HV), los gases renovables o los activos eólicos.

En conjunto, la empresa estimó que esta cartera de O&M eólica evitará la emisión de más de un millón de toneladas de CO2 a la atmósfera, produciendo energía limpia que contribuirá al abastecimiento de casi un millón de hogares y reforzando el compromiso de la compañía con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático.

La global Commercial Wind director de Solarig, Irene Marchante, destacó que al alcanzar este más de un GW, la firma pone "unas bases sólidas a esta nueva línea de negocio, que seguirá creciendo de manera decidida en los próximos años y que se apoya en los pilares de una compañía robusta y experta, con más de 15 GW en activos renovables bajo gestión a lo largo de 10 países".

En concreto, en España, la compañía ha reforzado significativamente su cartera hasta superar actualmente los 500 megavatios (MW) en servicios de O&M eólico, distribuidos en parques de Albacete, Soria, Cádiz, Zaragoza o Huesca.

De esta manera, Solarig dobla su capacidad gestionada en España desde el inicio de sus operaciones en 2025 y coloca unas bases sólidas para ser un actor destacado en el mantenimiento preventivo y correctivo en otros países europeos, como Italia o Portugal.

Mientras, en México, ha sido adjudicataria del mantenimiento preventivo y correctivo de cinco parques eólicos ubicados en el estado de Oaxaca, una de las regiones con mayor concentración de recursos eólicos del país.

Así, la compañía amplía su gestión de activos eólicos por primera vez a Latinoamérica y gestionará 234 aerogeneradores Siemens Gamesa con una capacidad instalada total de 468 MW.

Al crecimiento de la cartera en México también se sumarán otros 200 MW acordados recientemente al norte de Chile, y que sitúan el foco de crecimiento en el segmento 'Wind' en el mercado latinoamericano, donde Solarig ya es el principal operador de activos solares con más de ocho GW en cartera y casi 800 profesionales sobre el terreno.