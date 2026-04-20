El atardecer más espectacular de Soria no está donde imaginas: así se ve desde el Castillo de Gormaz

El Castillo de Gormaz se asoma al valle del Duero mientras el atardecer tiñe de tonos cálidos la meseta sorianaGetty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Hace apenas unos días hablábamos de Caracena, ese rincón medieval rodeado de cañones donde la luz del atardecer adquiere una intensidad casi irreal. Aquella experiencia confirmaba algo evidente: Soria tiene una relación especial con la caída del sol. Cada paisaje parece diseñado para ese momento exacto del día.

Si Caracena mostraba el lado más íntimo y envolvente del atardecer soriano, otro lugar elevaba esa sensación a una escala completamente distinta. El siguiente paso llevaba directamente a una de las grandes fortalezas históricas de España, donde la luz deja de ser solo un elemento estético para convertirse en protagonista absoluta.

El Castillo de Gormaz: el atardecer que redefine Soria

El Castillo de Gormaz se alza sobre una larga meseta dominando el valle del Duero con una presencia imponente que se percibe incluso a kilómetros de distancia. Construido en el siglo X como fortaleza califal, su tamaño y su posición estratégica lo convirtieron en una pieza clave durante la Edad Media.

Esa misma ubicación, pensada para controlar el territorio, regala hoy una de las vistas más impactantes de toda la provincia. Desde sus murallas, el paisaje se abre en todas direcciones sin interrupciones. El horizonte se extiende limpio, permitiendo que la puesta de sol se desarrolle de forma completa.

Los campos de la meseta, especialmente en verano, intensifican los tonos cálidos. La tierra seca refleja la luz y multiplica los matices, creando una gama de colores que evoluciona lentamente con cada minuto que pasa.

Por qué el atardecer del Castillo de Gormaz supera cualquier expectativa en Soria

La diferencia se percibe en la forma en que el sol interactúa con el entorno. En otros puntos de la provincia, el paisaje condiciona la puesta de sol. Aquí, el paisaje la amplifica.

El sol recorre su tramo final sin obstáculos, permitiendo observar todo el proceso. La altura del castillo añade profundidad a la escena y el río Duero aparece como una línea plateada que recoge los últimos destellos de luz.

La escala también influye. Más de mil metros de perímetro convierten la fortaleza en un mirador continuo, con múltiples perspectivas desde las que contemplar el mismo fenómeno con matices distintos. Esa combinación de amplitud, historia y silencio genera una experiencia que trasciende lo visual.

Cómo vivir el atardecer perfecto en el Castillo de Gormaz

El momento comienza antes de que el sol toque el horizonte. Llegar con antelación permite observar cómo la luz va transformando el paisaje desde los primeros tonos dorados hasta los matices más intensos del final.

Recorrer las murallas facilita encontrar el punto exacto desde el que contemplar el valle en toda su extensión.

El Castillo de Gormaz se consolida como uno de los enclaves imprescindibles de la provincia, un lugar donde el atardecer se convierte en una experiencia completa que conecta historia, paisaje y luz en su estado más puro.