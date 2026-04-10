El rincón de Soria donde el cielo estalla de estrellas: el secreto mejor guardado del astroturismo en España

La oscuridad absoluta de las Tierras Altas de Soria permite contemplar miles de estrellas sin contaminación lumínicaGetty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Ver la Vía Láctea sin telescopio en España es más fácil (y más barato) de lo que imaginas. Las Tierras Altas de Soria no solo escapan del ruido, también ofrecen algo cada vez más raro: un cielo nocturno intacto, limpio y profundamente sobrecogedor.

Lo que durante décadas mantuvo a esta zona fuera del mapa turístico es, precisamente, lo que hoy la hace única. Situada al noreste de la provincia de Soria, esta región se ha convertido en uno de los mejores lugares de España para observar el firmamento sin interferencias.

La Vía Láctea se muestra con una claridad excepcional en los cielos de Soria, uno de los mejores destinos Starlight de EspañaGetty Images

La razón es simple: aquí la oscuridad es real. Apenas hay núcleos urbanos grandes, la iluminación artificial es mínima y la altitud favorece una visibilidad excepcional. En cuanto dejas atrás las pocas farolas de pueblos como Yanguas o San Pedro Manrique puedes contemplar un espectáculo natural que parece irreal.

A diferencia de destinos como el Teide o el Pirineo, donde la observación astronómica está más organizada (y también más masificada), en las Tierras Altas de Soria la experiencia sigue siendo completamente libre. Aquí no hay miradores saturados ni turnos para mirar el cielo. Solo tienes que parar el coche, apagar las luces y levantar la vista.

Como reconoce la propia Fundación Starlight, «la baja densidad de población y la ausencia de contaminación lumínica la convierten en un lugar ideal para la observación astronómica».

La torre románica de San Miguel, en Yanguas. HDS

Tierras Altas de Soria: el secreto del astroturismo barato en España

Y hay otro factor que sorprende: el precio. Frente a otros destinos de astroturismo, aquí la experiencia sigue siendo accesible, sin paquetes cerrados ni infraestructuras que encarezcan la visita. Y tampoco necesitas telescopios profesionales. En noches sin luna, la Vía Láctea aparece con una nitidez poco habitual. Con una simple manta y algo de abrigo es suficiente para disfrutar de constelaciones, estrellas fugaces o cúmulos lejanos.

Además, los alojamientos rurales mantienen precios asequibles durante todo el año, lo que convierte esta escapada en una de las más económicas de España si buscas algo realmente diferente.

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Tierras Altas de Soria: naturaleza, historia y un pasado que sorprende

Pero el atractivo no termina cuando amanece. Las Tierras Altas combinan ese cielo excepcional con un paisaje que conserva huellas de millones de años: desde icnitas de dinosaurios hasta pueblos medievales casi intactos.

Tierras Altas.HDS

Hace millones de años, esta zona estuvo habitada por dinosaurios. Hoy, sus huellas fosilizadas (las icnitas) forman parte de una de las rutas paleontológicas más sorprendentes de España. A esto se suman pueblos con encanto medieval, iglesias románicas y caminos históricos como la Cañada Real Soriana Occidental.

Ruta de las Icnitas en Tierras Altas.HDS

El entorno natural completa la experiencia: bosques, cañones, ríos y senderos donde el silencio sigue siendo protagonista. Todo ello sin aglomeraciones, sin prisas y sin artificios.

El reconocimiento Starlight que confirma lo evidente en Tierras Altas de Soria

En 2025, esta comarca fue oficialmente reconocida como Destino Turístico Starlight, reforzando su posición como enclave clave del astroturismo. Este sello no solo certifica la calidad de su cielo, también implica un compromiso con la sostenibilidad y la protección del entorno.

«Esta distinción posiciona a la comarca como un destino ideal para quienes buscan experiencias auténticas», subrayan desde la organización. Y no es casualidad que Soria haya sido elegida como sede del VIII Encuentro Internacional Starlight.