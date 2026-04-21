El pueblo de Soria que parece estar 'suspendido' en el aire

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Rello es un diminuto enclave medieval de la provincia de Soria que tiene mucho de particular. Y es que ejemplifica de manera única aquello de que la realidad depende de cómo se mire. Esta localidad soriana, preciosa, ha captado desde siempre la atención de visitantes y curiosos porque está situada en lo alto de una peña caliza, que desde ciertas perspectivas aéreas genera la ilusión de que flota sobre el vacío.

Con apenas 15 habitantes, Rello se eleva sobre 1.065 metros de altitud en los Altos de Barahona junto a la hoz del río Escalote, ofreciendo vistas que lo hacen parecer desafiar la gravedad.

Ubicación y origen histórico de Rello

Nos dirigimos al sur de Soria, a la Comunidad de Villa y Tierra de Berlanga. Allí se encuentra Rello, declarado Bien de Interés Cultural en 2001, así como su Conjunto Histórico-Artístico. Es un municipio singular, ya que se encuentra totalmente rodeado por una muralla que data del siglo XII, reformada en el XV. Esta muralla es un espectáculo: la integran almenas, torres, garitas y cañoneras para artillería, lo que confiere a Rello un aspecto de fortaleza impugnable; pero no es así: el acceso se realiza por dos puertas, una con el escudo de Lorenzo Suárez de Mendoza, señor de la villa.

Si vemos Rello a vista de dron, el pueblo parece ‘suspendido’ sobre la roca, con las casas y las murallas apareciendo de repente sobre el risco, como si flotara sobre una superficie sin base visible. Esta percepción óptica ha popularizado que se conozca a Rello con el mito del ‘pueblo flotante’.

La ciudad medieval de Rello en la provincia de SoriaGetty Images/iStockphoto

Principales atractivos patrimoniales en Rello

Del castillo de Rello se conserva solo la torre del homenaje, que fue alcanzada por un rayo, y un aljibe, testigos de su papel defensivo en la Edad Media. Destaca, además, el rollo jurisdiccional en la plaza mayor, único en nuestro país por su forma de bombarda de hierro de los siglos XVI-XVII con cinco argollas, que simboliza la justicia local.

Otras joyas incluyen la Torre del Agua, cilíndrica y abastecida por el río, la Iglesia de Nuestra Señora de la Anunciación y la Ermita de las Angustias. Calles empedradas y casas señoriales de piedra evocan un tiempo detenido, ideal para rodajes históricos, como señalan comisiones de cine sorianas.

Leyendas y relevancia actual

La historia de Rello, como tantas otras localidades en Soria, está trufada de leyendas; una de las más célebres se trata de la muerte de Almanzor en una de sus atalayas tras su derrota en Calatañazor (1002), aunque fuentes historiográficas lo sitúan en Medinaceli. Además, medios especializados de viajes como National Geographic lo recomendaron recientemente como imprescindible en Soria por su encanto medieval y lucha contra la despoblación.

En 2021-2026, el Ministerio de Cultura restauró murallas y castillo ante su ‘estado catastrófico’, convirtiéndolo en modelo de gestión patrimonial. Hoy, con un turismo que cada vez busca más la calma y las experiencias ‘a fuego lento’, Rello atrae visitantes que buscan silencio y naturaleza en la España vaciada, con rutas por icnitas de dinosaurios cercanas.

¿Por qué visitarlo?: Un viaje atemporal a otros tiempos

Si queremos disfrutar de una verdadera esencia soriana, Rello puede ser el destino predilecto: historia latente, paisajes vertiginosos y resiliencia rural. Dar un paseo a través de las murallas ofrece una increíble sensación de ‘asomarse al abismo’, reforzando el mito del ‘pueblo suspendido’. Rello es ideal para senderismo, aficionados a la fotografía y las escapadas de fin de semana. Un municipio, en fin, que prioriza la preservación sobre el turismo masivo, manteniendo así su identidad y autenticidad.