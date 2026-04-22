El árbol centenario de Soria que inspiró uno de los poemas más conmovedores de Machado

El olmo real que inspiró el poema de Machado, marcado por la grafiosis y convertido en símbolo literarioTripadvisor

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La escena podría parecer diseñada por un escultor contemporáneo, pero no lo es. En Soria, junto a la iglesia del Espino y a pocos pasos del cementerio donde descansa Leonor Izquierdo, se alza el árbol real que inspiró uno de los poemas más conmovedores de la literatura española.

Se trata de un árbol centenario que sufrió la grafiosis (la enfermedad que arrasó millones de olmos en Europa) y que hoy permanece casi disecado, sostenido por el tiempo y la memoria.

El poema que convirtió un árbol en eternidad

El 4 de mayo de 1912, Antonio Machado escribió 'A un olmo seco', apenas unos meses antes de la muerte de su esposa Leonor. El poema no habla solo de un árbol: habla de la esperanza frente a la enfermedad, de la fragilidad de la vida y del deseo de un milagro.

El propio texto lo deja claro en uno de sus versos más citados: «Mi corazón espera / también, hacia la luz y hacia la vida, / otro milagro de la primavera».

Según recoge Elige Soria, el poema fue escrito en un momento crítico: «expresando en él su confianza en que, al igual que le han brotado unas ramas, Leonor pueda recobrar la salud plenamente». La metáfora es directa, casi dolorosa.

Hoy, ese olmo se encuentra a apenas un centenar de metros de la tumba de Leonor, reforzando su dimensión simbólica.

Entre la ruta literaria y la emoción del visitante

El olmo forma parte de la conocida ruta machadiana de Soria, un recorrido que conecta los lugares clave de la vida del poeta en la ciudad. Desde el Instituto donde impartía clases hasta el paseo junto al Duero, todo converge en este punto: el árbol.

Según la Guía de Soria, este lugar es «símbolo de la enfermedad de Leonor y objeto de uno de sus más afamados poemas». No es casualidad que muchos visitantes lleguen hasta aquí en silencio, casi como si se tratara de un pequeño santuario literario.

Las opiniones de quienes lo visitan refuerzan esa sensación. En Tripadvisor se describe como «un lugar especial».

Además, el atril metálico que le acompaña permitiendo leer el poema allí mismo (incluso en braille) es un detalle que convierte la visita en una experiencia íntima, casi silenciosa, en la que el texto y el lugar se funden.

El poema 'A un olmo seco' puede leerse junto al árbol original que lo inspiró en SoriaTripadvisor

Porque este olmo no se contempla como una obra de arte, sino como una presencia. Un árbol real, herido por el tiempo, que sigue en pie como testigo de una historia de amor, pérdida y esperanza que más de un siglo después sigue emocionando a quien se detiene frente a él.