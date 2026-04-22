El conflicto internacional provoca el «parón» en las agencias de viaje de Soria

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

«Unos clientes se iban a ir a Vietnam, pero tal y como está la situación, se van finalmente a Canarias». La frase de una de las agencias de viajes de Soria sobre los destinos para este verano resume la tónica general del devenir por el conflicto internacional que mantiene a toda la zona del Golfo pérsico en vilo, tras el ataque de Estados Unidos a Irán.

La «incertidumbre» es total entre los potenciales viajeros y eso está provocando «un parón de ventas», como reconocen la mayoría de las agencias consultadas. Los sorianos no saben todavía qué hacer con sus vacaciones de grandes viajes que proyectan para el verano.

Y eso puede tener consecuencias, aseguran los profesionales, que muestran su preocupación por que pueda verse afectada la facturación con todo este marasmo internacional. «No esperábamos que durara tanto», señalan desde Pangea Travel Store, la antigua Tundidor.

Los clientes de agencias de viajes de largos recorridos están «a la expectativa», no sólo los que tienen como destino Asia, u otros que vayan más allá pero que tengan escala en puntos como Qatar o Dubai, lo habitual en compañías de precios más asequibles, también se suma el hecho de que el combustible no para de oscilar y crecer. Eso por no hablar de los anuncios de escasez futura del queroseno que mueve los aviones, que hace levantar todas las alarmas en el sector.

«Ahora estamos con grupos de Europa y otros destinos nacionales, pero tendría que haber más de largo recorrido», afirman los profesionales, que confiesan estar «muy parados» para la actividad que se produce ya en estas fechas. Máxime estos días que ya comienza el calor y la proyección de las vacaciones se intensifica.

«La gente está viajando de lo contratado en enero y febrero, pero destinos más cortos, de dos o tres horas de vuelo, como Europa o Marruecos. Pero incluso el que quiere ir a Grecia o Turquía ya se lo piensa», aseguraron.

La alternativa más factible hacia esa parte del planeta son los vuelos directos, en compañías habitualmente de precios más altos, a cuyas tarifas habituales hay que sumar ahora el incremento del combustible. Igualmente, otras rutas que eviten puntos de Asia, donde el conflicto está más localizado. Aunque de esta problemática no se salvan los destinos en otras latitudes del planeta, precisamente por los vaivenes del combustible.

Apelando a esta alternativa, alguna de las agencias consultadas sostienen que la actividad ha ido regresando después de la Semana Santa, en claro contraste a lo que ocurrido con anterioridad. «El espacio aéreo está abierto así que la gente se va animando», pero sobre todo apostando por vuelos directos o con escalas no conflictivas como puede ser Turquía.

Desde Nautalia afirmaron que algunos viajes tuvieron que anularse porque se cancelaron las escalas en Doha y en Dubai, pero ahora ya no es el caso. «Se está perdiendo ya el miedo», aseguraron, y con un matiz, en general los vuelos ahora son más caros, a la espera de cómo se resuelve el conflicto en el Golfo y si finalmente se estabiliza la situación y por lo tanto los precios.

En Pangea también detectaron alguna cancelación, pero el hecho de contar con un seguro que lo prevé no supuso un perjuicio económico, únicamente la frustración de prever disfrutar de un viaje y no poder hacerlo.

Del mismo modo, también está habiendo viajes a los que se cobra un suplemento de última hora por el encarecimiento del combustible, algo que depende de las compañías aéreas con las que se viaje.

Los profesionales del sector miran con esperanza el calendario pues la experiencia de otros años indica que los grandes viajes de verano empiezan a llegar ahora. «Está más parado, porque la gente no se atreve, está esperando a ver qué pasa», indicaron desde Eco Color.

Las reservas para los destinos nacionales principalmente de playa siguen creciendo estos días.