USO exige al Ayuntamiento de Soria que convoque las vacantes de policías y bomberos y acude al Procurador del Común

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El sindicato USO exige al Ayuntamiento de Soria la convocatoria "inmediata" de todas las vacantes que afectan a la seguridad ciudadana, tanto de la Policía Local como del Servicio de Bomberos, señala en un comunicado, recalcando que "si San Juan llega sin los refuerzos y medios prometidos, el principal responsable será este equipo de gobierno, con su primer edil a la cabeza".

USO reclama igualmente la actualización del reglamento de Policía, previa negociación con la representación de los agentes, la licitación de la uniformidad pendiente y el cese del abuso digital, sin derecho a la desconexión en el Ayuntamiento de Soria.

Sostiene el sindicato que vuelve a recurrir al Procurador del Común ante la "parálisis" del equipo de gobierno, que pone en riesgo, afirma, "la seguridad de las fiestas con una plantilla mermada y sin noticias de las nueve plazas prometidas".

Afirma que la situación de la Policía Local es una muestra de "gestión negligente que amenaza con estallar" ante la inminencia de las fiestas de San Juan, mientras la carga de trabajo aumenta, las soluciones del Ayuntamiento no llegan, asegura USO. Abunda en este sentido afirmando que "es una irresponsabilidad política que las nueve plazas de policía prometidas y anunciadas a bombo y platillo sigan en el limbo. La realidad es que el proceso está estancado y las plazas "en el aire". Soria se acerca a sus días de mayor afluencia con cada vez menos agentes operativos, una plantilla envejecida y cansada de promesas incumplidas", añade USO, que se pregunta, "¿quién va a garantizar la seguridad en las cuadrillas y en el monte si no hay agentes suficientes?".

La misma precariedad afecta al Servicio de Bomberos, dice USO, "que suma vacantes, una RPT sin definir y una jefatura provisional mantenida desde la noche de los tiempos". USO se pregunta, "¿quién va a garantizar la seguridad contra incendios y salvamento, durante las fiestas de San Juan, de los sorianos en la ciudad de Soria y en el monte Valonsadero, si no hay bomberos suficientes? ¿Cómo se van a atender las necesidades preventivas, locales y provinciales, ante la celebración del eclipse solar del 12 de agosto?".

Recuerda que el actual Reglamento del Cuerpo de Policía es "de la era dictatorial", y habla de la "indignidad que supone llevar 10 años con la misma uniformidad" y con "ropa desgastada".