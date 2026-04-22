Soria Ya acusa al PSOE de "trilerismo" para colocar a Antón en la Alcaldía de la capital

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Soria Ya ha denunciado este miércoles la decisión de la sucesión de Carlos Martínez como "poco democrática y poco transparente" al designar al candidato número 15, Javier Antón, de una lista de 21 para que sea alcalde de la ciudad cuando "no ha sido ni elegido ni votado por los ciudadanos sorianos". Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de la agrupación política, Juan Antonio Palomar, quien acusa al PSOE de "trilerismo" para colocar a Antón en la alcaldía de la capital.

A su juicio, "es curioso que nos tengamos que ir a la lista del PSOE hasta el puesto decimoquinto que ocupa Antón, pasando por encima de Antonia Dulce, decimocuarta, que ha tenido que renunciar para que el señor Antón sea alcalde", una elección que califica de "dedazo" de Carlos Martínez.

Al respecto, Palomar se cuestiona por los motivos para optar por "una persona que lleva 10 años desconectada de la política municipal de Soria", ya que para que sea el elegido hacen renunciar al acta de concejal a la persona que le tocaría en la lista, Antonia Dulce, y al derecho a ser alcalde a los otros 11 concejales del grupo socialista.

"¿Por qué no es uno de los 11 concejales electos? Entonces, ¿en manos de quiénes estamos si no son válidos y nos tenemos que ir al puesto decimoquinto? Desde luego no es lo que los sorianos votaron. Para nada. Se trata de un candidato no elegido por la ciudadanía", añade el presidente del partido Soria Ya.

"Creo que nos deben explicaciones y la ciudadanía quiere saber por qué este juego, este trilerismo para que el señor Antón sea el alcalde de esta ciudad que no ha sido elegido por los sorianos ni votado por la ciudadanía soriana".

También se pregunta si va a dejar el acta de senador: "Ahora mismo sigue y no sabemos si continuará como senador. Hace poco criticaron al señor Carnero en el Ayuntamiento de Valladolid por ser alcalde y senador".

Soria Ya cita una frase de Felipe González, "los partidos no pueden convertirse en estructuras cerradas donde todo se decide arriba", para referirse a la situación política en el PSOE de Soria, donde "parece que no se respeta esto porque ha habido dedazo del señor Pedro Sánchez para mandar a Carlos Martínez como secretario regional y ha habido dedazo de Carlos Martínez para que el senador Javier Antón sea alcalde de Soria".

También recuerda Soria Ya que el partido socialista siempre esta defendiendo la igualdad de género y, sin embargo, parece que solo les sirve para pancartas y camisetas", y pide que alguien del grupo municipal socialista dé explicaciones.