Las IX Jornadas de la Croqueta de Soria alcanzan las 12.000 unidades en su ecuador

Las IX Jornadas de la Croqueta de Soria alcanzan los 12.000 bocados vendidos en sus primeros días.AGRUPACIÓN SORIANA DE HOSTELERÍA

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las Jornadas de la Croqueta organizadas por la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (Asohtur) han registrado una importante participación en sus primeros días, con cerca de 12.000 unidades vendidas en los 27 bares y restaurantes participantes, un dato que confirma, una edición más, el atractivo de esta cita gastronómica accesible y atractiva para todos los públicos.

La valoración inicial desde el sector hostelero es positiva, aunque con prudencia en espera de ver cómo evoluciona la cita en los próximos días y pendientes también de una respuesta de momento desigual según zonas, establecimientos y franjas horarias, informa Europa Press.

Mientras algunos locales están registrando una elevada afluencia, especialmente en el centro de la capital y durante el fin de semana, otros mantienen un ritmo más moderado. El público soriano es el principal protagonista de esta edición, al apoyar de forma activa la iniciativa para consolidar estas jornadas como una cita gastronómica ya habitual en el calendario de ocio soriano.

A ello se suma la presencia de turistas que, en muchos casos, se encuentran con esta propuesta gastronómica al llegar a la ciudad y deciden incorporarse a la ruta de la croqueta, contribuyendo así a su difusión y atractivo.

Innovación y calidad

Los clientes valoran la innovación y calidad de las recetas, así como la presencia de ingredientes de proximidad y productos sorianos. Además, el buen tiempo está actuando como aliado en el arranque de este concurso provincial, lo que favorece el ambiente en las calles y anima a sorianos y visitantes a recorrer los establecimientos participantes.

Además, un año más, los pequeños bocados pueden ser acompañados por los caldos de la Denominación de Origen Ribera del Duero soriana. En esta edición, Las Jornadas cuentan con la colaboración de bodegas Castillejo de Robledo, La Celestina, Rudeles, Viñedos y Bodegas Gormaz, y Bodegas Agoris, que este año se incorpora por primera vez a esta experiencia gastronómica.

Desde la Agrupación se valora esta respuesta inicial y se destaca el esfuerzo de los 27 establecimientos participantes, que mantienen una oferta variada, creativa y elaborada con producto de calidad a un precio de 2,20 euros.

El festivo del 23 de abril y el puente

La organización anima a la ciudadanía y a los visitantes a seguir participando en estas jornadas, que continuarán hasta el próximo domingo, 26 de abril, y a descubrir las distintas propuestas culinarias. Asimismo, se insiste en la oportunidad de disfrutar de la ruta aprovechando la jornada festiva de este jueves, 23 de abril, así como el viernes, cuando los locales permiten una experiencia más tranquila y cercana al ser un día entre semana.

Además, el público puede participar activamente en la elección de la Mejor Croqueta Popular mediante votaciones online en la web www.detapasporsoria.com, para contribuir así al desarrollo del concurso paralelo que acompaña a las Jornadas. Entre todas las personas que participen en las votaciones se sortearán dos escapadas termales en el Hotel Castilla Termal Burgo de Osma, además de vales para tapas gratuitas a través de las redes sociales de Asohtur.

El evento cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Soria, el Ayuntamiento de Soria, Maheso, Caja Rural de Soria, el Centro Integrado de Formación Profesional La Merced, Hotel Castilla Termal Burgo de Osma y las bodegas Castillejo de Robledo, La Celestina, Rudeles, Bodegas Agoris, y Viñedos y Bodegas Gormaz.

Aunque todavía es pronto para hacer un balance definitivo, desde la agrupación valoran este inicio y confían en que la tendencia se mantenga durante los próximos días, lo que refuerza el impacto económico y promocional de una cita que ya se ha consolidado como uno de los principales eventos gastronómicos de la provincia.