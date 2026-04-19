Arranca el concurso de la croqueta de Soria, una apuesta por la creatividad y el talento

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Aunque es un símbolo de la gastronomía española, su origen es francés, derivado del verbo croquer que significa ‘crujir’. La base es la bechamel (leche, harina y mantequilla), pero pueden incluir jamón, pollo, bacalao, setas o verduras, aunque es una puesta a la creatividad y al talento. Este fin de semana Asohtur ha arrancado otro de los concursos gastronómicos de temporada, el de la croqueta, que alcanza la IX edición, y que en su inicio ya ha registrado muy buenas ventas en el sector.

El precio de la croqueta es de 2,20 euros y los organizadores confían en revalidar las más de 26.000 unidades vendidas en la pasada edición, que volvió a poner de manifiesto la buena respuesta del público ante este tipo de iniciativas que contribuyen a dinamizar la hostelería, especialmente en periodos fuera de las grandes temporadas turísticas y entre semana, al tiempo que fomentan el consumo en los establecimientos locales y refuerzan la actividad económica vinculada a la restauración, aumentando el atractivo turístico gastronómico de Soria.

Un total de 27 establecimientos participan este año. A lo largo de diez jornadas, las barras de estos 27 negocios ponen a disposición del público una amplia variedad de croquetas, con elaboraciones que reflejan la creatividad y el talento de los profesionales de la hostelería soriana y propuestas sorprendentes que combinan ingredientes tradicionales -como pollo o jamón- con otros más innovadores -como el foie con trufa, los marzuelos, la trucha, la gallina en pepitoria o la fusión de tres leches con toque floral-.

La iniciativa vuelve a apostar también por el producto de proximidad, incorporando ingredientes sorianos como el torrezno, la mantequilla, la micología, la trufa o el vino, en un firme compromiso por fortalecer la cadena de valor entre productores y restauradores e impulsar la industria agroalimentaria de la provincia. De hecho, algunas propuestas son un homenaje a la tierra, como la croqueta inspirada en Numancia (Garray), concebida como un tributo a la historia local al incorporar en su elaboración productos vinculados a la alimentación numantina, como el cordero o el vino de la Ribera del Duero.

Además, un año más, los pequeños bocados podrán ser acompañados por los caldos de la Denominación de Origen (DO) Ribera del Duero soriana, en un maridaje perfecto y en una apuesta clara por la promoción del producto local. En esta edición, ASOHTUR cuenta con la colaboración de bodegas Castillejo de Robledo, La Celestina, Rudeles, Viñedos y Bodegas Gormaz, y Bodegas Agoris, que este año se incorpora por primera vez a esta experiencia gastronómica. La croqueta, en toda su versatilidad, se reinventa estos días con recetas y formatos que permiten a los cocineros mostrar su talento y son deleite para los paladares de los clientes.