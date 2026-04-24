El sucesor de Martínez seguirá como senador tras hacer renunciar a 11 ediles para ser alcalde

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El futuro alcalde de Soria, Javier Antón, en sustitución de Carlos Martínez, confirmó que seguirá en su puesto como senador, "porque lo vemos como una oportunidad", afirmó en su presentación ante los medios de comunicación. Según Antón, que tomará posesión en el pleno del próximo lunes tras la renuncia a ser alcaldes de 11 concejales situados antes que él en la candidatura, "me va a permitir tener la relación directa con el Gobierno. Todas las semanas que hay pleno tengo a menos de cinco metros a los ministros, lo que permite una agenda ministerial que es más fácil conseguirla a través de estas instituciones que desde la alcaldía", explicó.

"Consideramos que este papel, o esta doble función, aparte de compatible, que lo es, también puede ser un beneficio para la ciudadanía", recalcó. Preguntado por la misma situación que tanto criticó el PSOE cuando el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, también se mantuvo como senador, el futuro regidor soriano apuntó: "Yo creo que a Carnero lo critican más por lo que hace en Valladolid que por lo que hace en el Senado".

A este respecto, recordó que ya hay 50 senadores que son alcaldes, "que es compatible y positivo para sus ciudades, nosotros lo consideramos así, por eso hemos decidido conjuntamente intentar compatibilizar esto". "Quiere decir que esta cámara de representación territorial algo tendrá que ver con alcaldes de ciudades importantes, pueblos, etc, que ven una oportunidad", recalcó.

Abundó en este aspecto al insistir, "nosotros siempre hemos considerado que las políticas que se desarrollan a nivel local tienen su reflejo y su viabilidad con el apoyo de otras instituciones".

Antón enumeró además proyectos que son una realidad en Soria, algunos pendientes, conseguidos, dijo, gracias al trabajo conjunto entre el equipo municipal y los representantes nacionales.

El flamante regidor reconoció por un lado, "la ilusión que supone que los compañeros te elijan para una responsabilidad tan grande", pero por otro lado, confesó, "da un poco de vértigo, pues vienes de un alcalde durante 20 años consolidado con un liderazgo fuerte y sustituirlo es una gran responsabilidad". "Va a ser un reto complicado, pero desde luego que con trabajo, ilusión y compromiso, que es el que tenía Carlos, pues se puede estar a la altura", reiteró, matizando que su designación como alcalde es una "decisión de equipo", que "no es una cuestión improvisada".

Habló de proyectos para Soria y respondió a los medios que su "perfil es diferente" al de Carlos Martínez, "pero con los mismos objetivos y con el mismo reto, que es continuar con este proyecto de ciudad y hacer mejor la vida de los ciudadanos y las ciudadanas".

Sobre si ha recibido algún consejo de su predecesor, "nos damos consejos mutuamente desde hace tanto tiempo...", poniendo de manifiesto que nunca se ha desvinculado de la política municipal, como corroboró su futuro equipo de Gobierno que le arropó en la presentación en sociedad y al que elogió porque el rodaje ya está hecho. También incidió en la importancia de contar con Martínez en las Cortes como procurador, "tenemos un delantero centro donde se deciden todas las políticas de Castilla y León", concluyó.