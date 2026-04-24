Mucho más que paella: la Casa de Soria lleva a Valencia su arroz de costillas y torrezno

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Pensar en arroz y en Valencia lleva indefectiblemente a hacerlo en paella. Pero hay mucho más. Es una de las cuestiones que demuestra el festival Tastarrós del la Denominación de Origen Arroz de Valencia. Este año lo hará además con la colaboración de Soria a través de sus representantes en la ciudad del Turia, que para la ocasión van a preparar el codiciado vegetal con costilla adobada y Torrezno de Soria.

La propia Casa de Soria en Valencia avanza que este fin de semana la plaza del Ayuntamiento volverá a convertirse en epicentro gastronómico de la ciudad con la celebración de la gran fiesta arrocera. "Con una variedad de actividades, los mejores restaurantes de la Comunidad Valenciana ofrecerán degustaciones de sus mejores arroces en los más de 30 stands".

Reparto de arroz de la Casa de Soria en Valencia en una imagen de archivo.HDS

Entre los puestos de chefs de reconocido prestigio habrá uno para probar el mejor sabor del nacimiento del Duero. "Uno de ellos acogerá a la Casa de Soria, donde durante los dos días se cocinará arroz de costillas adobadas y Torrezno de Soria".

La Casa de Soria en Valencia ejerce de 'embajadora' de la provincia también a través de la gastronomía y atendiendo a los antecedentes la cita puede ser todo un éxito. Convocatorias anteriores en torno al torrezno o la tarta costrada ya lo han mostrado en ocasiones precedentes.

"Por la fiesta del arroz pasaron más de 40.000 personas, cifra que en este 2026 esperan superar dadas las buenas temperaturas previstas", señalan desde la Casa de Soria. Con un escaparate así, una nueva oportunidad para reforzar los lazos entre la Comunidad Valenciana y Soria cuchara en mano.