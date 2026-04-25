Un olivo en el Carmen por el aniversario de la Oración en el Huerto, el acto en imágenes

Un desfile de la Banda Municipal de Soria desde el Rosel hasta la Plaza Ramón Ayllón, lugar de celebración del acto, pregonaba el momento clave para la celebración que conmemoraba nada menos que
los 75 años de historia de la Cofrafía de la Oración en el Huerto. Cofrades, vecinos y autoridades se dieron cita para bendecir un olivo en la plaza del Carmen que recientemente se plantó en la renovada plaza, junto a él, que quedará como símbolo permanente del aniversario, se descubrió una placa conmemorativa que consolida este espacio como punto de referencia para la hermandad en la ciudad.
Se inauguró una placa conmemorativa junto al nuevo olivo en la Plaza del Carmen MONTESEGUROFOTO
Acto por el 75 aniversario de la Cofradía de la Oración en el Huerto
Se inauguró una placa conmemorativa junto al nuevo olivo en la Plaza del Carmen MONTESEGUROFOTO
Acto por el 75 aniversario de la Cofradía de la Oración en el Huerto
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Acto por el 75 aniversario de la Cofradía de la Oración en el Huerto