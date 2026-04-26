Los permisos micológicos en Soria se reducen un 20% por la baja producción de setas de primavera

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

La cifra de permisos micológicos se ha visto mermada un 20% en lo que va de año con respecto al mismo periodo de 2025 debido a la baja producción de setas de primavera. Hasta la fecha se han emitido 3.472 carnés frente a los 4.277 de enero a abril del año pasado en el que es el mayor acotado de superficie de la provincia, Montes de Soria, que trabaja para la gestión micológica de 165.000 hectáreas.

No obstante, se han registrado picos altos de expediciones coincidiendo con las actividades que organiza la asociación. Y es que la labor de divulgación que está llevando a cabo Montes de Soria supone ya tanto atractivo como las propias setas y un complemento perfecto para este recurso económico.

Las anomalías meteorológicas registradas en la provincia en lo que va de año, primero con exceso de humedad y saturación prolongada de los suelos forestales por las abundantes lluvias, y luego un mes de abril con altas temperaturas y ausencia de precipitaciones han podido influir negativamente en la producción de setas de primavera, hasta el momento escasa, según los expertos. No obstante, aseguran que quedan todavía muchas semanas hasta que llegue el verano, y además hay previsión de tormentas puntuales que pueden contribuir a mejorar la situación en algunas zonas.

En estos momentos todavía hay algunas fructificaciones puntuales y escasas de marzuelos (Hygrophorus marzuolus) en zonas altas y frescas de pinares albares (Pinus sylvestris), si bien los micólogos no recomiendan su recolección para favorecer la dispersión de esporas en un año de tan escasa producción.

Lo vinculan con el exceso de precipitaciones y la saturación prolongada de los suelos forestales que han podido influir negativamente sobre la fructificación del marzuelo, hasta ahora muy inferior a lo normal, según constata el soriano Fernando Martínez Peña, científico titular del INIA-CSIC y director del Instituto Micológico Europeo (EMI en sus siglas en inglés).

Pero lo cierto es que más recientemente ha ocurrido lo contrario, las altas temperaturas más propias de mayo o junio que de abril y la falta de humedad en capa superficial han malogrado las fructificaciones de especies de alto valor como las colmenillas (Morchella sp) y pueden alterar el proceso de fructificación de especies como los perrechicos (Calocybe gambosa), añade Martínez Peña. Sí que se han visto ejemplares en zonas más húmedas, pero de forma muy escasa y puntual, por lo que los expertos tampoco recomiendan su recolección ni la promoción de la misma por el momento.

No obstante, señala que hay previsión de tormentas puntuales que pueden contribuir a mejorar la situación en algunas zonas, pero la humedad de suelo en capa superficial está por debajo del 20% en la mayor parte de la provincia de Soria con temperaturas anormalmente altas, lo que no ayuda a generar fructificaciones generalizadas.

Reconoce que por el momento es una mala campaña, pero sostienen que todavía queda mucha primavera para hacer balance. “Tendremos que ver la evolución de las lluvias previstas y esperar que el régimen de temperaturas se modere”, sostiene.

Explica que Soria se encuentra “en una región climática con fuerte irregularidad interanual, con fuertes anomalías meteorológicas registradas tanto en otoño de 2025 como en 2026, cuyos efectos sobre la comunidad fúngica son poco conocidos, de modo que la incertidumbre de producción en este momento es alta”.

La escasez de agua de estas semanas sí puede influir en el caso de algunos hongos micorrícicos como trufas, boletus, níscalos o rebozuelos, pues sus ciclos vitales están ligados a los árboles y arbustos y la sequía primaveral los puede condicionar, pero es menos probable que afecte a los hongos saprobios como las setas de cardo, setas de chopo o senderillas, entre otras, las que al no depender simbióticamente de las plantas suelen responder con más facilidad a la llegada de las lluvias de otoño.

Lo cierto es que la poca producción en el monte de setas de primavera también condiciona la expedición de permisos micológicos en el que es el acotado más extenso de la provincia, Montes de Soria, con 3.472 licencias hasta el momento, frente a las 4.277 registradas en el mismo periodo de 2025, lo que supone un descenso de casi el 20%. En lo que va de abril, a falta de una semana, se han expedido 496 permisos, mientras que el año pasado fueron 1.037 que al cierre de abril se extendieron hasta los 1.513 carnés micológicos, si bien hay que recordar que fue un mes con abundantes precipitaciones que animaron a los recolectores a salir al monte.

Del total de 3.472 licencias, la mayor parte se han expedido por recolectores locales, 2.221, otras 949 por vinculados y apenas 302 por micoturistas, directamente relacionadas con las actividades y ferias programadas por la Asociación Montes de Soria. Los permisos comerciales, que sólo pueden adquirir los empadronados en alguno de los municipios del acotado o con relación vinculada, también se han visto frenados, 1.163, pero la realidad es que esta cifra cada año aumenta debido a que los recolectores prefieren sacarse esta licencia para evitar multas por límite de recogida, unido a aquellos que quieren aprovechar económicamente este recurso forestal de su tierra.