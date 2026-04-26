En imágenes: las sevillanas en una Feria de Abril que baja al centro de Soria

La inspiración de la Feria primaveral se deja notar en cada detalle y hasta los caballos acompañaron en el desfile.
Tras la intensa semana vivida en el barrio, con concursos de baile y trajes, abanicos y claveles en cada rincón, con danzas, músicas, rebujitos y manzanillas cada noche, hoy tocaba despedir un año más la Feria, y se hizo a lo grande, trasladando la fiesta al centro de la capital. El aroma inundó las principales calles de la ciudad y la tarde promete igualmente intensa, si bien, a las 22 horas y contando los días para su regreso al año que viene, la Salve Rociera pondrá punto y final a esta tradición tan querida por los vecinos del barrio.
El centro de Soria se inundó de aires flamencos MARIO TEJEDOR
Feria de abril: Baile de sevillanas
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