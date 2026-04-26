En imágenes: las sevillanas en una Feria de Abril que baja al centro de Soria

El aire flamenco que estos días se respira en El Calaverón baja al centro de SoriaMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

En la Plaza Mayor de Soria, el sonido de las sevillanas irrumpía con fuerza para poner a bailar los más de 100 trajes de flamenca que bajaban desde El Calaverón. Bajo un cielo más sobrio que el del sur, los pasos se dibujan sobre el empedrado con la misma elegancia que en la propia Sevilla, mezclando tradición andaluza con esencia castellana. Los trajes de lunares y los volantes danzaron con salero ante la atenta mirada de cientos de personas que se dieron cita frente al Ayuntamiento, niños y adultos de todas las edades se movían con entusiasmo entre paseillos, quiebros y pasadas demostrando que la Feria de Abril del barrio más alto de Soria tiene sangre andaluza.

La inspiración de la Feria primaveral se deja notar en cada detalle y hasta los caballos acompañaron en el desfile. Tras la intensa semana vivida en el barrio, con concursos de baile y trajes, abanicos y claveles en cada rincón, con danzas, músicas, rebujitos y manzanillas cada noche, hoy tocaba despedir un año más la Feria, y se hizo a lo grande, trasladando la fiesta al centro de la capital. El aroma inundó las principales calles de la ciudad y la tarde promete igualmente intensa, si bien, a las 22 horas y contando los días para su regreso al año que viene, la Salve Rociera pondrá punto y final a esta tradición tan querida por los vecinos del barrio.