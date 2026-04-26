Las tormentas ya hacen de las suyas: de granizo en Almarza a una tromba cerca del Moncayo

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Las tormentas de primavera ya hacen de las suyas en este domingo y varios pueblos de Soria se han visto afectados por trombas, incluso con algo de granizo. Por el momento los puntos afectados se ubican en el tercio norte pero parece que hasta acabar la jornada dominical la zona centro-oeste se llevará la mayor parte de las precipitaciones y los rayos. Zonas como el sur de Pinares, El Burgo de Osma, el norte de la Ribera del Duero soriana o Pinares Llanos-Izana parecen llevarse la peor parte en las previsiones.

Almarza ha sido una de las localidades donde la 'cara B' de la primavera se ha manifestado en forma de tormenta con granizo. No ha sido muy abundante ni muy grueso, pero lo suficiente para dejar un velo blanco en alguna zona verde y amontonarse en pequeñas hileras en las calles.

También cerca del Moncayo ha caído con fuerza. Ha sido el caso de Matalebreras, donde una fuerte tromba de agua en el trazado de la N-122 (de Soria a Zaragoza) ha obligado a los vehículos a circular con mucha precaución y poca velocidad. A pesar de ello, a las 18.00 horas el mapa de información de la Dirección General de Tráfico (DGT) sólo constataba en Soria un par de zonas con obras, un aviso por firme en mal estado y dos vehículos detenidos, pero sin incidencias por el tiempo.

Por otro lado, el sistema de información de incendios en tiempo real de la Junta de Castilla y León (Inforcyl) no marcaba incidentes por rayo, una de las causas más recurrentes de fuego en Soria. No obstante seguían cayendo en la parte oeste de la provincia.

Esta será precisamente la zona más afectada en las horas que le quedan al domingo si se cumplen las previsiones de distintos modelos y radares meteorológicos. A las 18.00 horas las precipitaciones, rayos y truenos se concentraban en una franja que comenzaba entre San Leonardo de Yagüe y el norte de El Burgo de Osma hasta las inmediaciones de Soria capital, tocando en parte los Pinares Llanos por el norte de Quintana Redonda. La evolución prevista marca la llegada a la capital sobre las 19.00 horas antes de que las tormentas comiencen a dispersarse, para dejar alguna precipitación dispersa y leve a partir de las 22.00 horas y una madrugada de lunes seca.