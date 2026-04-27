Las tormentas no alteran un embalse de la Cuerda del Pozo que sigue al 82%

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Los chaparrones y tormentas de los últimos días apenas han cambiado la situación en el embalse de la Cuerda del Pozo, que sigue rondando el 82% de su capacidad. Aún queda algo de nieve en las cumbres pero la situación parece estabilizada y las previsiones de la Aemet para esta semana traen lluvia pero puntual y no especialmente abundante.

El embalse de la Cuerda del Pozo contiene actualmente 203,656 hectómetros cúbicos de agua, el 81,86% de su capacidad total que asciende a 248,776 hectómetros cúbicos. La semana pasada contenía 203,066 hectómetros cúbicos, el 81,63%.

El año pasado por estas mismas fechas este embalse de la cuenca hidrográfica del Duero recogía 226,373 hectómetros cúbicos de agua, el 90,99% de su capacidad.

La salida media diaria de agua se sitúa actualmente en 5,00 metros cúbicos por segundo. El balance hídrico de la semana ha sido de 0,590 hectómetros cúbicos.

Las precipitaciones registradas durante esta semana en la zona del embalse han alcanzado los 3,50 litros por metro cuadrado.