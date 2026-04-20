El Jurado Popular declara «culpable» de asesinato al acusado del crimen de Matamala

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Menos de seis horas de deliberaciones necesitó el Jurado Popular, integrado por seis hombres y tres mujeres, para declarar «culpable» al acusado del crimen de Matamala. Sus miembros comenzaron a dirimir las cuestiones previas reclamadas por la jueza por el mediodía, con parada para comer, y a las 21.00 horas el TSJ convocaba a la lectura pública, por lo que no hubo dudas sobre la culpabilidad del asesinato con alevosía de Cristina Rubio.

El portavoz del Jurado Popular fue enumerando una a una las cuestiones. Las más importante que considera «culpable» al acusado de matar a su pareja, propinándole hasta ocho golpes con un martillo o con un tronco hasta causarle la muerte, e igualmente de provocar el incendio posterior para intentar quemar las pruebas, calcinando parcialmente a la víctima mortal y causando daños en la vivienda.

Para el Jurado Popular, sobre la muerte de Cristina, queda probado que el 24 de diciembre de 2022 se desplazó a la vivienda de su pareja y que se escucharon ruidos en el exterior, motivo por el que se dio aviso a la Guardia Civil.

De igual modo, queda igualmente probado que entre las 3.45 y las 5.00 horas, el acusado acabó con la vida de su pareja a martillazos, golpeando en la cabeza hasta 8 veces y causándole la muerte inmediata, después de sufrir una hemorragia masiva. También que el ataque del acusado fue «sorpresivo» y sin capacidad de defensa por parte de la víctima. Para buscar la impunidad, según el portavoz del Jurado Popular, el acusado también colocó maderas para causar un incendio y el cadáver resultó parcialmente calcinado.

El reo, que lleva tres años en prisión, llamó por teléfono al 112 alertando de un incendio y de que salía humo desde dentro. El siniestro fue suficiente como para causar daños en el interior de la vivienda.

El Jurado también declaró probado la relación que mantenían ambos y que eran pareja sentimental. Sus miembros también emitieron un voto «desfavorable» ante la posibilidad de que se plantee una suspensión de la condena, y del mismo modo, en caso de que se produjera un indulto total.

Tras la emisión del veredicto de culpabilidad, ahora toca la elaboración de la sentencia por parte de la magistrada de la Audiencia Provincial de Soria, que ha presidido el juicio por este mediático crimen.

El pasado viernes finalizó la vista oral de este juicio y a partir de ayer por la mañana, el Jurado Popular, integrado por seis hombres y tres mujeres, se retiró a puerta cerrada para analizar el cuestionario elaborado por la magistrada, por el que deberían determinar qué hechos consideran probados y si el acusado eraculpable o no de los delitos que se le imputaban.

Los hechos se remontan a la Navidad de 2022, cuando una mujer, pareja del acusado, murió en su vivienda de la localidad soriana de Matamala de Almazán tras recibir ocho martillazos en la cabeza que, según los forenses, derivaron en su fallecimiento. Tras ello, el autor de los hechor provocó un incendio en la casa con el objetivo de ocultar el crimen.

La Fiscalía mantuvo su petición de 27 años de prisión para el acusado, al considerar que los hechos constituyen un delito de asesinato con alevosía, agravado por parentesco y situación de superioridad, al que suma dos años más por el incendio posterior que, según sostiene, trató de encubrir el crimen .

Por su parte, las acusaciones particulares reforzaron esta tesis durante el juicio, al defender que existió una actuación planificada y un intento de ocultación de los hechos mediante el fuego.

Frente a ello, la defensa solicitó la absolución del acusado, quien en su declaración negó su participación en los hechos y únicamente respondió a las preguntas de su abogado.

La deliberación del jurado marcó la fase decisiva del proceso judicial, una vez escuchadas durante varias jornadas las declaraciones de testigos, peritos y del propio acusado, así como los informes finales de las partes.

El objeto del veredicto, entregado por la magistrada, contenía las preguntas que los miembros del jurado debían responder para fijar los hechos probados y el grado de participación del acusado, un paso previo imprescindible antes de emitir su veredicto.

Los miembros del jurado permanecieron buena parte del día en la biblioteca de la Audiencia Provincial, en el Palacio de los Condes de Gómara, y posteriormente se marcharon a comer, eso sí, escoltados por la Policía, sin móviles y aislados para evitar cualquier intromisión del exterior. Posteriormente se volvieron a dirigir a la biblioteca de la Audiencia donde alcanzaron un veredicto.